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紐約客談/遠程餐廳服務 成效有待觀察

紐約客談

對於經營餐館的市民而言，近年所承受壓力無疑在不斷增加，從通貨膨脹、租金上漲、成本提高到勞動力短缺，這些因素都對經營模式構成了嚴重挑戰。加之疫情的影響，許多餐廳不得不調整營業策略，或是結束營業。這樣的環境下，不僅在考驗業者的適應性，也激發了更高的創新能力。

因此，一位華人便在日前創業，推出了遠程餐廳服務，通過實時視頻通話，令遠在菲律賓的店員為紐約食客解答疑惑、提供指引。先不論此方法是否具備商業前景，其無疑體現了足夠的想像力，也發現了服務業的痛點所在，即人工貴。

不過，在紐約這個權益至上、找工需求不減的城市，此服務會否遭遇阻力目前仍是未知。有質疑聲指，此服務在利用科技替代當地勞工，但不可否認，市內最低時薪不斷提高，給雇主帶來壓力不斷增加，倒逼業者尋找新方法。不過，從使用體驗而言，能否媲美真人還很難說。

除無法實地了解店內情況外，此服務還要面對網絡延遲、隱私保護、文化差異等多個問題，且要如何證明其存在的必要性？目前看來，若是為完成點餐，在自助機器上和在遠程輔助下完成沒有過大區別，後者能夠提供的菜品解釋，也可完全加入前者中。若是更加激進思考，大數據訓練的AI也能勝任過敏原提醒、結帳指引等任務，那還需人類做甚？

更重要的，人和人當面交流的情感是遠程服務無法複製的。例如，顧客在用餐時會尋求食材來源的故事，或是對特定菜餚的歷史感興趣。利用技術降低成本固然重要，但維護人情味和文化的傳承，也同樣關鍵。

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