註冊爭議 台灣柑仔店下架桃福辣醬

紐約台灣柑仔店「雲海」發布聲明，稱將立刻下架「桃福」辣椒油。圖為曾包含「桃福」等各類辣椒油的店內貨價。(取自雲海Instagram)

韓裔 大廚張錫鎬(David Chang)自創的餐飲品牌「桃福」(Momofuku)，有意向美國專利商標局(USPTO)申請專利，將自家品牌的「辣椒油」(Chile/Chili Crunch)註冊為商標，此舉恐迫使其他商家改名旗下辣椒油的名字，否則將面臨在各大超市下架的後果。在引起其他亞裔 商家及社區強烈批評後，「桃福」則改口表示，不再強制執行專利權。販售「桃福」辣椒油等各類辣醬產品的紐約台灣柑仔店「雲海」近日繼發布聲明，辣椒油如同「醬油」，是使用普遍的作料而非獨特的商標，將立刻下架「桃福」辣椒油。

位於布碌崙 (布魯克林)威廉斯堡、全紐約第一家柑仔店「雲海」發表聲明稱，考慮到張錫鎬從他家的「刈包」產品中受益匪淺，卻很少承認這一街頭小吃來自台灣以及福建，所以看到「桃福」有意註冊「辣椒油」的專利商標也就不足為奇。然而此舉仍然讓人失望，這就好像一家公司想要擁有「燒烤醬」、「芥末醬」的專利權，希望美國專利及商標局(USPTO)認清這一點，拒絕他們的申請。

聲明表示，衛報的文章將辣椒油形容成風靡美國的秘密醬料，但辣椒油不是秘醬，而是基本的作料，有諸如辣椒油、香辣脆油辣椒、辣醬等很多不同的名字。最初，來自亞洲的作料很難被統一地翻譯，這也限制了它們在海外市場的接受度。 當辣椒油終於為大多數美國人所接受和理解，這時就應該把看成像「醬油」一樣基本的作料，而不是像「耐克」(Nike)一樣的獨特商標，「為辣椒油去添加商標是不道德的。」

聲明接著說，自從商店開業以來，一直在銷售各類辣椒油，並將繼續這樣做。 商店原本打算將「桃福」辣椒油清倉出售，從貨架上移走，但現在則決定立刻下架「桃福」辣椒油，以為其他產品騰出空間。