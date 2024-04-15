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陸天娜提案 擬資助警員子女照護

記者許君達／紐約報導
紐約州國會參議員陸天娜提案要求聯邦撥款加強警察子女照護服務。(陸天娜辦公室提供)
紐約州國會參議員陸天娜提案要求聯邦撥款加強警察子女照護服務。(陸天娜辦公室提供)

針對紐約市警(NYPD)人力不足的問題，紐約州國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)14日在曼哈頓下城的市警探工會(NYC Detectives' Endowment Association)宣布，她已在國會提案，要求國會提供2400萬元聯邦資金幫助警察更好地安頓子女、免除後顧之憂。

這項提案名為「為警察提供托兒服務」(Providing Child Care for Police Officers Act)。陸天娜表示，根據最新的調查，全美超過一半的離職警察選擇放棄職業生涯的首要原因是為了居家育兒，而這一問題對女性警員而言更為嚴重。

而在紐約，全美最大的警察機構紐約市警則面臨更嚴重的人員流失問題。根據州獨立預算辦公室(New York's Independent Budget Office)的統計，去年NYPD有近3000名警員辭職或退休，但只招聘到了2300名新血，市警員工數量創下了1990年以來的最低紀錄。

警探工會主席迪吉亞科莫(Paul DiGiacomo)表示，造成警員短缺的原因很多，子女無人照顧是其中很重要的一條。長島蘇福克郡警長圖倫(Errol D. Toulon)也表示，全天候的輪班和長時間的加班對有孩子的警員家庭來說是一大困難，托兒服務的不完善是留住警察的嚴重障礙。

陸天娜表示，警察是最崇高的職業之一，作為立法者，她希望能通過幫助解決他們的後顧之憂的方式穩定執法者隊伍、促進公共安全。

陸天娜的提案得到了北卡共和黨籍參議員蒂利斯(Thom Tillis)的跨黨派支持，而加州的民主黨籍眾議員皮特斯(Scott Peters)也已在去年提出了該案的眾院版本。包括紐約市警探工會、市警佐工會(Sergeants Benevolent Association)、全國警察兄弟會(National Fraternal Order of Police, FOP)、全國警察協會(National Association of Police Organizations, NAPO)等在內的多個警察工會組織也對該提案表達了支持。

紐約市 參議員 長島

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