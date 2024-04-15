關注長者健康 金兌錫倡導關懷圈
紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)副隊長李啟基14日聯合州眾議員金兌錫、和美康成人日間護理中心業者盧安娜，就老年人安全問題進行討論，金兌錫認為形成一個人人參與的「關懷圈」十分有必要，呼籲民眾積極參與；他也就取消現金保釋再次做出解釋，並表示將在未來進一步完善該立法的後續措施，提高社區安全。
金兌錫在會上說，雖然很多老年人仍有地方可去，比如教堂、咖啡店或者快餐店，但隨著年齡增長，老年人面臨孤立處境的可能性愈大，也就有更大的可能患上精神疾病，所以形成一個互相支持的關懷圈十分重要，「他們可以聯繫我們，也可以聯繫巡邏隊，因為我們都在這裡」；他提及，正為一項人工智能音響項目爭取150萬元撥款，當病人或老人突然安靜下來或長時間不動作時，該音響會自動發出警報，通知他們的護理團隊。
金兌錫說，不單是老年人，其他年齡群體一樣會有類似處境，如曾有一名中年人因為精神壓力太大，在公寓放了一把火，導致妻子孩子遇難，「所以一個精神關懷圈，能讓他們知道自己不孤獨」。
盧安娜表示同意，她舉例，她就曾在過去親眼見證一名馬上百歲的老人跳樓自殺，沒過多久，另一名男子也從10層樓跳下，十分悲慘，「所以住在紐約是一件壓力很大的事情，生活壓力大、成本高，所以我們將為成人或者任何人，提供幫助和支持，因為成人日間護理中心的存在不僅僅是為了老人，也為了社區」。
現場一名民眾表示，現行保釋制度導致許多犯罪分子逃脫懲罰；金兌錫則再次解釋說，放鬆保釋是為了讓更多罪行輕微但付不起保釋金的人不至於在監獄待很長時間，「這樣的人不應放進拘留中心，而是參加後期的培訓和工作訓練，改過自新；可是後續支持我們沒有做好，所以導致現狀，我們之後會在後期工作上努力」。
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