關注長者健康 金兌錫倡導關懷圈

金兌錫認為形成一個人人參與的「關懷圈」十分有必要，呼籲民眾積極參與。(記者高雲兒／攝影)

紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)副隊長李啟基14日聯合州眾議員 金兌錫、和美康成人日間護理中心業者盧安娜，就老年人安全問題進行討論，金兌錫認為形成一個人人參與的「關懷圈」十分有必要，呼籲民眾積極參與；他也就取消現金保釋再次做出解釋，並表示將在未來進一步完善該立法的後續措施，提高社區安全。

金兌錫在會上說，雖然很多老年人仍有地方可去，比如教堂、咖啡 店或者快餐店，但隨著年齡增長，老年人面臨孤立處境的可能性愈大，也就有更大的可能患上精神疾病，所以形成一個互相支持的關懷圈十分重要，「他們可以聯繫我們，也可以聯繫巡邏隊，因為我們都在這裡」；他提及，正為一項人工智能 音響項目爭取150萬元撥款，當病人或老人突然安靜下來或長時間不動作時，該音響會自動發出警報，通知他們的護理團隊。

金兌錫說，不單是老年人，其他年齡群體一樣會有類似處境，如曾有一名中年人因為精神壓力太大，在公寓放了一把火，導致妻子孩子遇難，「所以一個精神關懷圈，能讓他們知道自己不孤獨」。

盧安娜表示同意，她舉例，她就曾在過去親眼見證一名馬上百歲的老人跳樓自殺，沒過多久，另一名男子也從10層樓跳下，十分悲慘，「所以住在紐約是一件壓力很大的事情，生活壓力大、成本高，所以我們將為成人或者任何人，提供幫助和支持，因為成人日間護理中心的存在不僅僅是為了老人，也為了社區」。