一起來做光T恤設計大賽 華童創意十足

布碌崙亞裔社區中心日前在8大道中心舉辦「一起來做光、照亮身邊人」T恤設計大賽暨感謝義工頒獎儀式。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)亞裔 社區中心(AAC)日前在8大道中心舉辦「一起來做光、照亮身邊人」T恤設計大賽暨感謝義工頒獎儀式，超過30名華裔孩童參與此次的設計大賽，展現十足創意，最終選出六名優秀得主榮獲獎狀和禮品。

為提升社會青年學子的創作風氣，ACC在青年教育(Youth)項目中推出T恤設計大賽，邀請幼兒園至高中的青少年參賽，發揮自身的想像和創意能力，設計出理念與ACC最為貼切的作品；一共30多名小朋友呈交了作品，主辦方精選出六名優秀得主，獲頒獎狀、餐券，其中冠軍得主由周恩琪(Angi Chow)拿下，另獲支票 獎金以資鼓勵。

ACC創始人林寶珍(Sabrina Lin)表示，該作品脫穎而出，設計的元素背後有深層意義，例如用不同的顏色顯示各個人物，意指要團結所有人、促進族裔兼容性；人物之下還有兩雙大手托著，說明老一輩的人正努力為年輕人創造更好的生活環境，助他們前行，而最外層的星光點點，則是ACC最常強調的，要成為一束束照亮別人的光。

除頒發設計大賽獲獎者外，主辦方也邀請市議員莊文怡、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧等人，頒發「光明使者大獎」給教導孩子下西洋棋的老師Fedor、David Zhuang，以及「義工付出傑出獎」給多名志願服務時長多的義工，多以青少年為主；自去年9月便擔任義工的陳洛表示，自從來到這裡全方面學習很多，幫助比自己更小的小朋友讓他很有成就感，也從中更了解自己、發掘興趣所在，獲益良多。