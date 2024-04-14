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媽祖誕辰大遊行 5/1法拉盛登場

記者鄭怡嫣╱紐約報導
美國媽祖基金會宣布將於5月1日(周三)，在法拉盛舉辦媽祖誕辰1064年春祭大典暨第二屆世界和平文化節大遊行。(記者鄭怡嫣╱攝影)
美國媽祖基金會宣布將於5月1日(周三)，在法拉盛舉辦媽祖誕辰1064年春祭大典暨第二屆世界和平文化節大遊行。(記者鄭怡嫣╱攝影)

美國媽祖基金會近日在皇后區法拉盛舉辦記者會，宣布將於5月1日(周三)，在法拉盛舉辦媽祖誕辰1064年春祭大典暨第二屆世界和平文化節大遊行，傳承媽祖的大愛精神，促進世界各國人民對媽祖文化的了解，並祈求世界和平、社會和諧、家庭幸福。

媽祖基金會董事長朱榮斌表示，今年不僅是媽祖誕辰1064周年，同時也是媽祖信俗被列入聯合國非物質文化遺產名錄的15周年， 媽祖文化所倡導的「立德、行善、大愛」理念，已經超越了地域和國界的限制，成為全球共同追求的普世價值和道德準則。

媽祖基金會主席黃明萍表示，媽祖金身鑾駕在由基金會創立的法拉盛媽祖廟已經安居九年，為眾多信眾提供了精神信仰。在5月1日早10時，位於法拉盛41大道132-15號的媽祖廟將舉辦春祭大典，媽祖鑾駕也將在此起駕，以祈福世界和平，弘揚與傳承媽祖的大愛精神，並增進各國人民對媽祖文化的了解。

眾議員金兌錫代表楊愛倫、市議員黃敏儀幕僚長柯立人、前紐約州參議員孟廣瑞，皇后區民事法官競選人Juliet Milner、以及焦聖安、陳鍵榕、鄭敬桂、王綱勇、林慈飛、朱立業、陳文敏、李勤錟、梁麥克、郭冬英、陳須眉、王仁剛等人出席記者會。

基金會也呼籲更多的企業、社團、機構、文化表演團體和志願義工能積極參與大遊行活動，推廣媽祖世界和平女神的精神，實現社區的繁榮與和諧，活動諮詢電話為(917)622-3333。

法拉盛 皇后區 眾議員

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