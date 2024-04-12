電單車難題 本質還是錢

自電單車2020年在紐約市 合法化以來，問題就從來沒停過。無論是鋰電池不合格釀成火災，還是電單車超速造成交通事故，都造成了本可以避免的人員傷亡，也讓民代和維權組織開始呼籲加強對電單車的監管。

不過，監管的嚴格程度有所區別。目前，有關鋰電池的監管已經完成，預計火災風險未來可以減少。然而，隨著電單車愈來愈普及，電單車是否應該和機動車一樣監管，目前成為討論的中心。有議員提案，應該給所有電單車上牌，並且要求強制購買責任險，而且要像機動車交易一樣，待售和售出產品都要註冊。

毫無疑問，這些提議的初衷是好的。民代和維權人士都說，加強監管，是為了不再出現電單車交通肇事逃逸無法追責的問題，進而讓電單車騎士負起責任，謹慎駕駛。

但也要看到的是，電單車的使用群體和普通機動車大不相同，電單車的最大使用群體是外賣郎，作為低收入 群體，電單車更快的速度也是外賣郎提高收入的利器，因此路上的電單車才會愈來愈多。

然而，如果要像機動車一樣監管，那上牌照、年檢、保險 ，無疑是給外賣郎增加了財務負擔；可以想到，如果這些費用需要外賣郎自己出，那麼外賣郎群體一定反對。再加上，如果對現有的天量電單車都上牌監管，市府工作也會大量增加，在如今市府都已經財政緊張的情況下，這筆額外支出，又要誰來承擔呢。

一切問題，都是窮病，根本的解法是恢復和發展經濟。無論是外賣郎還是民眾，生意好了、消費增加、收入增加、稅收增加，那個時候再解決問題可能更簡單。