我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌

3人受困無人荒島 棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

電單車難題 本質還是錢

紐約客談

自電單車2020年在紐約市合法化以來，問題就從來沒停過。無論是鋰電池不合格釀成火災，還是電單車超速造成交通事故，都造成了本可以避免的人員傷亡，也讓民代和維權組織開始呼籲加強對電單車的監管。

不過，監管的嚴格程度有所區別。目前，有關鋰電池的監管已經完成，預計火災風險未來可以減少。然而，隨著電單車愈來愈普及，電單車是否應該和機動車一樣監管，目前成為討論的中心。有議員提案，應該給所有電單車上牌，並且要求強制購買責任險，而且要像機動車交易一樣，待售和售出產品都要註冊。

毫無疑問，這些提議的初衷是好的。民代和維權人士都說，加強監管，是為了不再出現電單車交通肇事逃逸無法追責的問題，進而讓電單車騎士負起責任，謹慎駕駛。

但也要看到的是，電單車的使用群體和普通機動車大不相同，電單車的最大使用群體是外賣郎，作為低收入群體，電單車更快的速度也是外賣郎提高收入的利器，因此路上的電單車才會愈來愈多。

然而，如果要像機動車一樣監管，那上牌照、年檢、保險，無疑是給外賣郎增加了財務負擔；可以想到，如果這些費用需要外賣郎自己出，那麼外賣郎群體一定反對。再加上，如果對現有的天量電單車都上牌監管，市府工作也會大量增加，在如今市府都已經財政緊張的情況下，這筆額外支出，又要誰來承擔呢。

一切問題，都是窮病，根本的解法是恢復和發展經濟。無論是外賣郎還是民眾，生意好了、消費增加、收入增加、稅收增加，那個時候再解決問題可能更簡單。

低收入 紐約市 保險

上一則

秦凌會計師 一站式專業服務 提供公司及個人 稅務規劃合法節稅

下一則

紐約春暖花開 色彩繽紛花展多

延伸閱讀

8大道抓違規 華人外賣郎摩托車被沒收

8大道抓違規 華人外賣郎摩托車被沒收
市長投書╱外賣郎加薪是起點 持續提高低收入者薪酬

市長投書╱外賣郎加薪是起點 持續提高低收入者薪酬
外賣郎最低時薪提高 華人怨小費被砍

外賣郎最低時薪提高 華人怨小費被砍
紐約市外賣郎時薪增至19.56元 亞當斯：回報時刻到了

紐約市外賣郎時薪增至19.56元 亞當斯：回報時刻到了

熱門新聞

巨型貨櫃「青島號」在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力。(擷自X@John Konrad)

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

2024-04-07 16:34
姜立元在中國社交媒體上風生水起，以紐約上東區名媛的身分自居。圖為姜立元在上東區住宅中。(取自姜立元小紅書)

涉移民欺詐 華裔名媛姜立元遭聯邦起訴

2024-04-07 02:29

大紐約區因暴雨近5萬人無電可用 自由女神被閃電擊中

2024-04-04 15:18
市警啟用全新「藤壺」設備，懲罰違法停車者。(市警交通處官方推特)

紐約市警打擊違法停車 鎖車「藤壺」牢吸擋風玻璃 已先在皇后區啟用

2024-04-07 19:06
紐約市地震之後，人們照常外出。(記者顏潔恩／攝影)

美東地震紐約震感強烈 市民嚇：世界末日前兆？

2024-04-05 20:05
紐約市地標自由女神像。 (路透資料照)

影╱美東岸罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝

2024-04-05 22:20

超人氣

更多 >
高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳
90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝
年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作
韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平
亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案

亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案