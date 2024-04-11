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紐約二年級生游泳開課 課程持續到6月

記者高雲兒／紐約報導
紐約市公園局與教育局在近日宣布，將為全市的二年級學生提供游泳課程，預防青少年和兒童溺水。(取自紐約市公園局)
紐約市公園局與教育局在近日宣布，將為全市的二年級學生提供游泳課程，預防青少年和兒童溺水。(取自紐約市公園局)

紐約市公園局與教育局在近日宣布，將為全市的二年級學生提供游泳課程，預防青少年和兒童溺水，有興趣的家長可致電報名。

據悉，美國14歲以下兒童非故意死亡的第二大原因是意外溺水，因此該課程作為「終身游泳」(Swim For Life)水上安全計畫的一部分，於去年10月啟動，旨在預防兒童溺水事故。

孩子將在課程內習得水上安全技能和新的健身習慣，同時參加有趣的水上活動。該課程由經認證的游泳教練教授，主要針對二年級學生，因為這是學習游泳的最佳年齡，他們通常不擔心考試，也樂於學習、不害羞，也不會在意自己的外表。

課程將持續到6月，每個孩子參加的費用為100元，每周一次，每次課程持續一小時，持續十周；皇后區提供該課程的兩個游泳池分別是位於牙買加的羅伊威爾金斯游泳中心(Roy Wilkins Recreation Center Pool)，以及法拉盛草原可樂娜公園游泳中心(Flushing Meadows Corona Park Aquatics Center)。如報名參加課程，請致電(718)760-6969。更多信息可查詢：nycgovparks.org/opportunities/support/swim-for-life

法拉盛 紐約市 教育局

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