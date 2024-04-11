防盜竊7試點 紐約市公共包裹櫃啟用

紐約市啟動「LockerNYC」24小時公共包裹櫃計畫，由Go Locker公司提供設施，供民眾免費接受和發送包裹。(取自Go Locker官網)

為打擊包裹盜竊，紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)10日攜手市交通局(DOT)，啟動「LockerNYC」24小時公共包裹櫃計畫，供民眾免費接受和發送包裹。

「LockerNYC」計畫最早與去年7月公布，由市交通局制定，為居住地區缺少安全送貨區的市民們，提供替代性接收包裹方案，避免包裹被盜。目前該計畫啟動，首批共開放七個試點地點，每區開放25個包裹櫃，分別安裝在方便市民抵達、又不影響車輛交通的「寬闊的人行道」上。

包括UPS、DHL、USPS等在內的快遞公司，已宣布加入「LockerNYC」計畫。市民可以免費使用包裹櫃，每周七天、全天查收或發送快遞。目前，全市開放的七個地點，五個在布碌崙 (布魯克林)區，包括貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)、卡納西(Canarsie)、東弗萊布許(East Flatbush)、展望萊弗茨花園(Prospect-Lefferts Gardens)、布什威克(Bushwick)；曼哈顿地獄廚房(Hell's Kitchen)和皇后區陽邊(Sunnyside)也分別開設一個公共包裹區。

市交通局表示，具體位置是根據多個評估指標確定，比如包裹盜竊數據、郵件被盜數量、總體包裹量、居民樓密集程度等。首批開設的地點實施效果，將在一年後進行評估，如果效果良好，將在全市其他地區迅速推廣。

此外，市長辦公室也公布最新統計，顯示全市包裹盜竊現象仍舊猖獗。截止目前，平均每天仍有9萬個包裹被盜或丟失。同時，市民郵寄包裹的頻率迅速增加，全市80%的住戶每周至少要收一次快遞，20%的住戶每周可能收到四次及以上快遞。

「我們正在與盜賊對抗，積極推出『LockerNYC』包裹櫃，除了能夠減少快遞被盜，也能藉此降低卡車送貨頻率，從而達到減少碳排放和打擊犯罪的『一舉雙鵰』效果。」亞當斯說。