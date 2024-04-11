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法規指南助小企業 曲怡文聯合提案通過

記者胡聲橋／紐約報導
為方便小企業主，日前曲怡文的聯合提案在州參議會通過，將為小企業主推出通俗易懂的合規指南，方便查閱遵守。(記者顏嘉瑩／攝影)
為方便小企業主，日前曲怡文的聯合提案在州參議會通過，將為小企業主推出通俗易懂的合規指南，方便查閱遵守。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約與小企業相關的各項法令與監管條例變化快，不少業主無法及時更新受罰，為了方便小企業主，由布碌崙(布魯克林)州參議員曲怡文聯合提出的法案，近日在州參議會一致通過，將為小企業主推出通俗易懂的合規指南，方便查閱遵守。

為因應快速變化的法令及條例，由曲怡文和州參議員曼尼恩(John Mannion)共同提出的S8109號法案，為小企業主推出合規指南，將相關的法令及條例更新，及時介紹給小企業主，並提供相關州府部門的聯絡資訊。

另外曲怡文也提出「微型企業恢復和增長法案」(Microbusiness Resiliency and Growth Act)，允許某些符合條件的企業享受銷售稅優惠，幫助企業按規定提高最低工資標準。

曲怡文表示，有許多人都喜歡逛社區小店，因為它們體現了居民的價值觀，並服務社區，這些小企業主遵守法令法規，為社區提供了安全而有信譽的服務，因此她希望透過系列法案，幫助小企業主，了解最新的相關法規，以免在不知情的情況下受罰。

曲怡文還強調，不少社區小店都來自當地社區，是家族企業，有的甚至由幾代人共同經營，他們創造了引以為傲的遺產和持久的財富，身為民選官員，她有義務幫助他們維持生計，營造安全的工作環境。

根據州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)發布的報告顯示，亞裔在紐約州少數族裔小企業中的比例最大。報告還指出，目前自己創業的第二代華裔，超過以往任何時候。

州參議員曲怡文提出議案，幫助小企業主及時了解最新的相關法令和條例。(曲怡文辦公室...
州參議員曲怡文提出議案，幫助小企業主及時了解最新的相關法令和條例。(曲怡文辦公室提供)

參議員 亞裔 布碌崙

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