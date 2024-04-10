北美屏東鄉親會辦藝術交流 民謠藝術團將獻唱

北美台灣屏東鄉親會將在28日晚在法拉盛喜來登飯店，舉辦21周年年會暨歡迎屏東恆春民謠藝師團匯演。(記者邢易霖 / 攝影)

北美台灣屏東鄉親會將於4月28日(周日)舉辦成立21周年年會暨歡迎屏東恆春民謠藝師團匯演，屆時屏東縣周春米縣長率縣府團隊來紐約參觀訪問，探望鄉親。

同時，屏東鄉親會還將於30日(周二)在駐紐約台北經濟文化辦事處上演「半島風聲，相放伴」民謠音樂劇，全劇將展現文化魅力，透過傳唱深具台灣人文特色的百年民謠文化，讓世界感受台灣土地的文化生命力及屏東恆春民謠的獨特魅力。

5月是美國亞裔 傳統月，在駐紐約台北經濟文化辦事處、文化部駐紐約文化中心、密西根人文協會及屏東縣政府的共同合作下，由屏東縣縣長周春米帶領的老中青三代組成的恆春民謠藝師團，將於4月底訪問密西根及紐約，上演國際版民謠音樂劇「半島風聲，相放伴」，由22位12歲至79歲的團員展示文化魅力。

據了解，此次屏東縣來美的交流之旅，首要目的是參觀紐約現代藝術館，探索其設計理念與展覽特點。他們希望通過了解歐美現代藝術館的展示方式和文化理念，提升屏東的文化品質，並借鑒美國在活化歷史老建築方面的成功經驗，實現舊城的現代化轉型。

其次是促進文化交流，通過「半島風聲，相伴放」音樂劇，融入新一代創作者的視角，為恆春半島的民謠注入獨特的地方故事，展現恆春與滿州的文化風情和地景。結合戲劇藝術，為民謠提供多樣的傳唱和表現形式。演出以「唱民謠的女人」為主題，聚焦恒春本地的女性月琴傳人，融合恒春的生活面貌和人文情懷。