我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

影／船屋被逐奇景 航行舊金山灣拖到馬連

北美屏東鄉親會辦藝術交流 民謠藝術團將獻唱

記者邢易霖 / 紐約報導
北美台灣屏東鄉親會將在28日晚在法拉盛喜來登飯店，舉辦21周年年會暨歡迎屏東恆春民謠藝師團匯演。(記者邢易霖 / 攝影)
北美台灣屏東鄉親會將在28日晚在法拉盛喜來登飯店，舉辦21周年年會暨歡迎屏東恆春民謠藝師團匯演。(記者邢易霖 / 攝影)

北美台灣屏東鄉親會將於4月28日(周日)舉辦成立21周年年會暨歡迎屏東恆春民謠藝師團匯演，屆時屏東縣周春米縣長率縣府團隊來紐約參觀訪問，探望鄉親。

同時，屏東鄉親會還將於30日(周二)在駐紐約台北經濟文化辦事處上演「半島風聲，相放伴」民謠音樂劇，全劇將展現文化魅力，透過傳唱深具台灣人文特色的百年民謠文化，讓世界感受台灣土地的文化生命力及屏東恆春民謠的獨特魅力。

5月是美國亞裔傳統月，在駐紐約台北經濟文化辦事處、文化部駐紐約文化中心、密西根人文協會及屏東縣政府的共同合作下，由屏東縣縣長周春米帶領的老中青三代組成的恆春民謠藝師團，將於4月底訪問密西根及紐約，上演國際版民謠音樂劇「半島風聲，相放伴」，由22位12歲至79歲的團員展示文化魅力。

據了解，此次屏東縣來美的交流之旅，首要目的是參觀紐約現代藝術館，探索其設計理念與展覽特點。他們希望通過了解歐美現代藝術館的展示方式和文化理念，提升屏東的文化品質，並借鑒美國在活化歷史老建築方面的成功經驗，實現舊城的現代化轉型。

其次是促進文化交流，通過「半島風聲，相伴放」音樂劇，融入新一代創作者的視角，為恆春半島的民謠注入獨特的地方故事，展現恆春與滿州的文化風情和地景。結合戲劇藝術，為民謠提供多樣的傳唱和表現形式。演出以「唱民謠的女人」為主題，聚焦恒春本地的女性月琴傳人，融合恒春的生活面貌和人文情懷。

北美台灣屏東鄉親會會長丁作輝表示，民謠藝術團將在年會上用地道的歌聲和故事進行演出，讓社區民代、民眾先睹為快，並通過在紐約的系列活動，努力傳承台灣人文精神的民謠文化。「我們期待社區的大力支持和積極參與，共同享受這場結合傳統與現代的文化盛宴。」隨著台灣在防疫、民主和科技等方面獲得國際認可，其多元藝術和創造力也受到國際肯定。此次民謠跨世代藝術團隊赴美演出，旨在通過藝術與世界對話，展現台灣文化的魅力，讓全世界聽見台灣的聲音。

國際版民謠音樂劇「半島風聲，相放伴」，由22位12歲至79歲的團員展示文化魅力。...
國際版民謠音樂劇「半島風聲，相放伴」，由22位12歲至79歲的團員展示文化魅力。(主辦方提供)

亞裔 防疫

上一則

62分局長 劉志強升副督察 華社祝賀

下一則

公校控制權報告 反映家長老師對市長強烈不滿

延伸閱讀

紐約市議員提案將外賣平台小費頁面移回付款前

紐約市議員提案將外賣平台小費頁面移回付款前
封口費案選陪審員 問有無參加川普集會、追社群

封口費案選陪審員 問有無參加川普集會、追社群
北美日食掀狂熱 洋基球員賽前目睹天文奇景

北美日食掀狂熱 洋基球員賽前目睹天文奇景
紐約國際藝術博覽會 台灣跨界創作者王劭文參展

紐約國際藝術博覽會 台灣跨界創作者王劭文參展

熱門新聞

家屬展示朱在惠遇襲後傷情。(記者劉梓祁／攝影)

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

2024-04-03 06:34
巨型貨櫃「青島號」在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力。(擷自X@John Konrad)

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

2024-04-07 16:34
農業部食品安全檢驗局日前發布公共衛生警報，指從中國運輸到紐約和其他兩州的冷凍海產品不宜食用。(取自美國農業部食品安全檢驗局)

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

2024-04-04 18:08
姜立元在中國社交媒體上風生水起，以紐約上東區名媛的身分自居。圖為姜立元在上東區住宅中。(取自姜立元小紅書)

涉移民欺詐 華裔名媛姜立元遭聯邦起訴

2024-04-07 02:29

大紐約區因暴雨近5萬人無電可用 自由女神被閃電擊中

2024-04-04 15:18
紐約市地震之後，人們照常外出。(記者顏潔恩／攝影)

美東地震紐約震感強烈 市民嚇：世界末日前兆？

2024-04-05 20:05

超人氣

更多 >
65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手

65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手
理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個

理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個
放屁次數太多 何時該擔心？

放屁次數太多 何時該擔心？
腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌
洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡

洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡