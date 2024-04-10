北美屏東鄉親會辦藝術交流 民謠藝術團將獻唱
北美台灣屏東鄉親會將於4月28日(周日)舉辦成立21周年年會暨歡迎屏東恆春民謠藝師團匯演，屆時屏東縣周春米縣長率縣府團隊來紐約參觀訪問，探望鄉親。
同時，屏東鄉親會還將於30日(周二)在駐紐約台北經濟文化辦事處上演「半島風聲，相放伴」民謠音樂劇，全劇將展現文化魅力，透過傳唱深具台灣人文特色的百年民謠文化，讓世界感受台灣土地的文化生命力及屏東恆春民謠的獨特魅力。
5月是美國亞裔傳統月，在駐紐約台北經濟文化辦事處、文化部駐紐約文化中心、密西根人文協會及屏東縣政府的共同合作下，由屏東縣縣長周春米帶領的老中青三代組成的恆春民謠藝師團，將於4月底訪問密西根及紐約，上演國際版民謠音樂劇「半島風聲，相放伴」，由22位12歲至79歲的團員展示文化魅力。
據了解，此次屏東縣來美的交流之旅，首要目的是參觀紐約現代藝術館，探索其設計理念與展覽特點。他們希望通過了解歐美現代藝術館的展示方式和文化理念，提升屏東的文化品質，並借鑒美國在活化歷史老建築方面的成功經驗，實現舊城的現代化轉型。
其次是促進文化交流，通過「半島風聲，相伴放」音樂劇，融入新一代創作者的視角，為恆春半島的民謠注入獨特的地方故事，展現恆春與滿州的文化風情和地景。結合戲劇藝術，為民謠提供多樣的傳唱和表現形式。演出以「唱民謠的女人」為主題，聚焦恒春本地的女性月琴傳人，融合恒春的生活面貌和人文情懷。
北美台灣屏東鄉親會會長丁作輝表示，民謠藝術團將在年會上用地道的歌聲和故事進行演出，讓社區民代、民眾先睹為快，並通過在紐約的系列活動，努力傳承台灣人文精神的民謠文化。「我們期待社區的大力支持和積極參與，共同享受這場結合傳統與現代的文化盛宴。」隨著台灣在防疫、民主和科技等方面獲得國際認可，其多元藝術和創造力也受到國際肯定。此次民謠跨世代藝術團隊赴美演出，旨在通過藝術與世界對話，展現台灣文化的魅力，讓全世界聽見台灣的聲音。
上一則
62分局長 劉志強升副督察 華社祝賀
下一則
FB留言