市議員提下單前付外賣小費 華人觀望

市議員阿布魯9日表示將提案，要求外賣平台讓顧客在下單前選擇小費，而非收到外賣後。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市 議員阿布魯(Shaun Abreu)9日表示，將於近日提案，要求外賣平台讓顧客在下單前選擇小費，而非收到外賣後，華裔 外賣郎並未對此感到特別樂觀，表示在紐約市調漲外賣郎薪資後，基本上就沒有收到過小費。

阿布魯表示，計畫在11日(周四)的市議會上提出兩項相關措施。第一項要求將小費界面恢復至結帳處，第二項要求將最低小費建議設定為訂單費用的10%。

DoorDash、Uber等外賣平台此前表示，由於人力等成本上升，平台需要向用戶收取更多費用，因此他們將小費界面移至食物送達後。

阿布魯表示，外賣平台此舉是對於外賣郎最低工資漲薪的「明顯報復」；紐約州高等法院去年年底做出裁決，要求外賣平台遵守「外賣郎最低時薪 法」，市長亞當斯(Eric Adams)1日宣布將外賣郎的最低時薪提高至19.56元，並將於明年4月再次上調。

「國際外賣工聯盟」(International Alliance of Delivery Workers)的主席聶大川此前表示，眾多外賣郎聯盟都在呼籲將小費界面調整回去；「這會導致外賣郎失去本身應該得到的一些小費，因為很多顧客在收到餐之後，會把給小費這件事給忘掉。」

華裔外賣郎夏先生並沒有對新提案感到特別樂觀，在薪資調整後，他表示自己基本沒有收到過小費了。

「新政策可能會帶來一些改變，」夏先生說，但具體效力還有待觀望。此外，夏先生也認為，提案中對於最低小費建議的部分也不適用於每一家外賣平台。「每個平台不太一樣，不一定是按照餐費比例算的。更多的是直接固定金額小費，列出數字給顧客選擇。」

紐約市消費者和工人保護局(Department of Consumer and Worker Protection)發言人桑切斯(Stephany Vasquez Sanchez)表示，外賣平台此舉使得顧客更少選擇給小費，「我們絕對不支持這些做法，我們期待出台法案，撤銷這些減少消費者選擇，並錯誤懲罰外賣郎的舉動。」