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瑪麗奧撥款50萬 修繕救世軍樂齡中心

記者胡聲橋／紐約報導
國會眾議員瑪麗奧撥款50萬元，修繕救世軍班森賀華人樂齡中心。(記者胡聲橋/攝影)
國會眾議員瑪麗奧撥款50萬元，修繕救世軍班森賀華人樂齡中心。(記者胡聲橋/攝影)

國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)8日到訪布碌崙(布魯克林) 班森賀的救世軍華人樂齡中心，宣布撥款50萬元幫助改善該中心的服務設施，該中心向瑪麗奧頒發獎狀，感謝她為社區做出的貢獻。

瑪麗奧一行8日中午抵達位於布碌崙18大道的救世軍班森賀樂齡中心，受到眾多華裔老人的歡迎。這是自去年5月拜訪後，瑪麗奧在近一年後重訪該中心。瑪麗奧在現場說，她是一名尊重常識的議員，倡導維護社區治安，支持警察，注重優質教育，以及讓老人獲得更多的福祉。她希望5萬元的撥款能改善該老人中心的設施，讓老人們更好地安度晚年。

樂齡中心主任祁潤光表示，這是該中心成立近10年來第一次獲得撥款，目前該中心會員有數千人，但地下室、一樓和二層的衛生間空間狹小，而且缺乏法律規定的殘障設施，亟待擴大和改善。此外，該中心因經費缺乏，工作人員的辦公空間僅靠儲物櫃遮擋，環境嘈雜影響辦公，他希望這筆資金能帶來一些改變。祁潤光說，盡管這筆資金有限，但總算是一場及時雨，他為此向瑪麗奧表示感謝。

樂齡中心總幹事甄榮光回憶說，中心當初剛從華埠搬來時，條件非常艱苦，現在已經有不小的改善，但限於原有的房間布局，辦公條件仍有待提高，瑪麗奧的撥款解了燃眉之急。甄榮光說，這個中心現在布碌崙華社，尤其在班森賀非常受歡迎，他希望瑪麗奧今後能繼續撥款，其他議員也能伸出援助之手，共同把樂齡中心辦得更好。

該中心顧問賴櫟元說，去年瑪麗奧前來訪問後，主動問起了該中心的設施和辦公情況，並表示願意出資改善，在不到一年的時間內，撥款就能獲批，這已經很快了。

在該中心擔任義工20多年幹事林立志說，他對這個中心非常有感情，他期待著中心經過修繕後，能為更多華社居民提供更好的服務。

布碌崙 華埠 老人中心

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