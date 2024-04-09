旅美詩人王鍵 法拉盛圖書館分享最新詩集

旅美詩人王鍵在法拉盛圖書館分享最新詩集。(記者劉梓祁／攝影)

為慶祝詩歌月並為華文詩人創作交流平台，皇后區法拉盛圖書館 舉辦讀詩評詩會，並在活動中介紹旅美詩人王鍵的最新詩集，數十位來自紐約各地的詩人和詩歌愛好者到場參與，分享創作靈感，朗讀詩歌佳作。

來自中國湖北的王鍵自1980年代起，以筆名楚石發表作品，並成為武漢高校知名的校園詩人，詩作常見於「上海文學」、「詩歌月刊」等讀物。在2018年起，他擔任詩集「山湖集」主編。儘管曾暫停創作以經營企業，但他在14年前重拾文筆，並於去年出版詩集「異鄉人」和「在回形針裡跳舞」。

王鍵表示，「異鄉人」是自己重回詩歌寫作後的首本詩選集，收錄了近11年間創作的124首詩作，其中有五組長詩。他說，異鄉人概念不僅是物理距離和身分上的概念，也是對生命的思考和承擔，因世間每人都須窮極一生尋找「最終歸於哪裡」的答案。

他還說，「在回形針裡跳舞」為在中國獨立印刷出版的詩歌集，由自己和友人一同創作，包含一共十位詩人的集選。活動中，紐約詩人嚴力、王家新、曹莉和應帆等也到場並朗誦王鍵代表作。

法拉盛圖書館副館長邱辛曄表示，本次活動不僅令詩歌愛好者了解到王鍵新作的創作過程和心得，還為多位紐約新、老詩人創造了交流環境，一同探討如何令大眾和年輕一代更加關注和欣賞詩歌文學，令中文創作在海外得以流傳。

他說，自新冠疫情發生後，已有越發多的中國成名詩人移居美國，雖其中原因各不相同，但無一不是攜帶成果和經驗前來，為當前的華人 文化圈增添新的靈感和創作元素。