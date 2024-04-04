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「只是人類倉庫」 寇頓投書反建86街收容所

記者顏潔恩／紐約報導
寇頓和多名議員曾就反對86街遊民所建案，舉辦示威活動。(記者顏潔恩／攝影)
寇頓和多名議員曾就反對86街遊民所建案，舉辦示威活動。(記者顏潔恩／攝影)

針對市府計畫在布碌崙(布魯克林)班森賀86街建立遊民收容所，當地州眾議員寇頓(William Colton)3日向社區投書，指出遊民危機固然是紐約市面臨的一大真正問題之一，但建立遊民所並非其解決方案。妥善的做法是提供永久經濟適用住房，並為有需要的人提供針對性的服務，同時也讓社區免受建立遊民所帶來的民生問題。

寇頓再次強調，收容所地址設在86街交25大道的拐角處，靠近華社民宅、商業區、宗教、學校、老人中心等重要社區基礎設施；美其名是要幫助那些有心理健康問題、或濫用藥物的男性，然而他們最終不會真正獲利。

「現實情況中，建立遊民所不會解決難題，反倒會加劇問題」，寇頓表示，遊民所只是「人類的倉庫」，讓陷入困境的人得到床位、有個暫時的容身之處，但除此之外沒有實質的服務，更別談是其中一部分人迫切需要的社會服務。

寇頓引用了紐約時報最近發布的一篇文章，強調紐約市遊民收容所系統失敗案例多，且反覆出現；數據顯示，紐約市有38個專門提供心理健康服務的收容所，由城市承包商運營，儘管每年花費2億6000萬元的高額成本，可服務零散、沒有成效，與此同時在社區發生的暴力、騷亂、可預防的傷害事件，卻變得司空見慣。

數據顯示，紐約市遊民所內外在四年時間範圍內外共發生7400多起的嚴重事件中，其中有40多起性侵事件、140起盜竊事件、283起在設施內或周圍的犯罪活動，連同威脅了社區居民的安全。

寇頓表示，這些統計數字令人髮指，紐約市每年在遊民問題上花費約80億元，以納稅人的利益為代價，但最終是開發商和運營這些收容所的組織積富，沒有為遊民提供持久和實際的利益；他說，這個情況在應屆市府上任前便已存在，希望市長亞當斯(Eric Adams)可以拒絕過去失敗的政策，開始改變系統以實現真正的改革。

遊民 紐約市 心理健康

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