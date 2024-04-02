市議會預算反饋案 提增加40億

市議會4月1日公布市府2025財年預算反饋案，提出增加40億元預算，指出市府尚有額外近60億元資金可以使用。(記者和釗宇／攝影)

紐約市 議會4月1日公布市府2025財年預算 反饋案，提出增加40億元預算，指出市府尚有額外近60億元資金可以使用，用來彌補市長亞當斯(Eric Adams)此前提出的預算削減，並且投資可負擔住房、三歲學前班等項目，同時確保公立圖書館 可以恢復周日運營。

市府此前公布的新財年預算總額為1090億元，而且自去年以來，市府已經提出了總計70億元的預算削減。市議會表示，經過審計發現，明年的稅收將比市府預期多出30億元，同時市府的空缺崗位節省的支出可能達到20億元，5億5000萬元的年內儲備，預計可以抵銷一部分市府計畫的預算削減。根據市議會的反饋案，利用多餘資金增加支出後，還能產生大約10億元的盈餘。

市議長歐德思(Adrienne Adams)表示，「我們一直堅持認為，市府的預算削減範圍太廣，對選民和紐約市的穩定造成負面影響。」

市議會預算反饋案中要求市府取消5800萬元的公立圖書館預算削減，從而恢復周日運營以及一些已經延遲的翻修項目。市議會財政委員會主席紀思庭(Justin Brannan)此前就表示，取消圖書館預算削減是他的第一要務。

其他要求還包括，取消原本用於全民四歲學前班、三歲學前班等早教項目的1億7000萬元預算削減，取消樓宇局(Department of Buildings)1900萬元的員工崗位削減，恢復多個刑事司法項目和「零死亡願景」(Vision Zero)等交通安全項目的撥款等。

增加預算方面，市議會提出未來五年內給市房屋保護和開發局(Housing, Preservation & Development Department)增加40億元撥款，用於建設更多可負擔房屋，並且在未來三年內給房屋局增加30億元撥款，用於修繕項目等。此外，市議會還要求擴大提供半價捷運卡的「公平票價」項目(Fair Fares)。