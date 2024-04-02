如何培養學霸 鹿軍開線上中文座談會分享「管住嘴 邁開腿」

皇后區法拉盛圖書館將與多家非營利機構及校友會共同在6日(周六)舉辦「與鹿軍一家談家庭教育新理念」。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

皇后區法拉盛圖書館 日前宣布，將與慈濟基金會紐約分會、中山大學美東校友會等多家非營利機構及校友會共同在6日(周六)下午舉辦「與鹿軍一家談家庭教育新理念」線上中文座談會，屆時，鹿軍一家將分享他們新型教養子女的理念和策略，歡迎有興趣的華人家長參加。

據悉，鹿軍和她的丈夫王海波為北京大學同班同學。他們的大女兒Anne Wang榮獲「美國總統學者獎」，該獎項每年為全美各州、特區、海外家庭的每個地區一男一女應屆高中畢業生中的學業傑出代表頒獎，大女兒現為谷歌自動駕駛汽車公司Waymo高級財務合夥人。小女兒Claire Wang榮獲「羅德學者獎」，該獎項為全球最難申請上的獎學金之一，每年有32名美國大學生獲獎，小女兒現為美國總統氣候問題特使柯瑞(John Kerry)的高級顧問。

鹿軍的書「世上兩人叫我媽媽」敘述了她自己成長、教養子女的30年實踐歷程和人生感悟。 在此次講座中，鹿軍一家將分享她的新型教養子女的理念和策略「管住嘴，邁開腿」，亦即如何有效地與孩子溝通、做他們的榜樣，並如何在輕鬆的氛圍中培育成功的孩子。

活動由皇后區法拉盛圖書館、慈濟基金會紐約分會、賽奧賽特華人協會(CAAS)、長島中華協會(CCLI)、中山大學美東校友會、北京大學猶他校友會、中國人民大學北美校友會、嶺南美東同學會、執信美東校友會和布碌崙(布魯克林)圖書館戴克分館等合作舉辦。

座談會時間為6日(周六)下午2時至3時，Zoom鏈接：https://queenslib.org/49YF7gn，會號: 895 3225 2920，密碼：040624。屆時，法拉盛圖書館和戴克圖書館會議室也將會現場直播，詳情請查詢圖書館網站queenslibrary.org/calendar/。