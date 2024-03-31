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梁在新書發表 探討全美華埠發展史

記者張心／紐約報導
梁在近日於曼哈頓舉行講座，講述自己的新書「從中國城到所有城」中對華人移民的新觀察。(記者張心／攝影)
梁在近日於曼哈頓舉行講座，講述自己的新書「從中國城到所有城」中對華人移民的新觀察。(記者張心／攝影)

華裔學者梁在近日於曼哈頓舉行講座，講述新書「從中國城到所有城」中對華人移民的新觀察，尤其分析中餐館從大城市向全美擴張的新趨勢。

梁在於去年發表的新書「從中國城到所有城：中國移民是如何在美國開拓餐飲業」(From Chinatown to Every Town: How Chinese Immigrants Have Expanded the Restaurant Business in the United States)，主要探索在美中國移民近年來在居住地域上的變遷。他發現像紐約市、洛杉磯、舊金山等大城市，已經不再是新移民們的首選。

低技能華人勞工更傾向於選擇到人口稀疏、低犯罪率、低失業率、甚至是亞裔較少的地方「開疆拓土」。

梁在表示，這是過去十年在全美六個州的華埠深入研究後發現的，「這是一種根本的、關鍵的改變，華人移民開始離開大城市，搬到農村或偏遠地區工作生活，從而也使中餐館在全美各處迅速擴張。」

梁在指出，任何一個中餐館建立，基本上需要處於同一社區、相距不遠的供應商支持，從而可以低成本地得到中餐特有的食材、廚具、裝潢等設備。

此外，類似華埠小巴這樣的交通渠道也十分重要，為保持中餐館和新移民居住地之間的緊密聯繫做出重要貢獻。梁在現任紐約州立大學奧伯尼分校(State University of New York at Albany)社會學系教授，曾獲得州大校長獎(SUNY Chancellor's Award)，主要研究移民遷徙、城鎮化和中國研究。他在芝加哥大學(University of Chicago)取得社會學博士學位，於布朗大學(Brown University)獲博士後學位。

梁在發現，華人移民開始離開大城市，搬到農村或偏遠地區工作生活。(記者張心／攝影)
梁在發現，華人移民開始離開大城市，搬到農村或偏遠地區工作生活。(記者張心／攝影)
梁在於去年發表的新書，主要探索在美中國移民近年來在居住地域上的變遷。(主辦方提供...
梁在於去年發表的新書，主要探索在美中國移民近年來在居住地域上的變遷。(主辦方提供)

移民 中餐館 華人

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