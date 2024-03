梁在新書發表 探討全美華埠發展史

梁在近日於曼哈頓舉行講座,講述自己的新書「從中國城到所有城」中對華人移民的新觀察。(記者張心/攝影)

華裔學者梁在近日於曼哈頓舉行講座,講述新書「從中國城到所有城」中對華人移民 的新觀察,尤其分析中餐館 從大城市向全美擴張的新趨勢。

梁在於去年發表的新書「從中國城到所有城:中國移民是如何在美國開拓餐飲業」(From Chinatown to Every Town: How Chinese Immigrants Have Expanded the Restaurant Business in the United States),主要探索在美中國移民近年來在居住地域上的變遷。他發現像紐約市、洛杉磯、舊金山等大城市,已經不再是新移民們的首選。

低技能華人勞工更傾向於選擇到人口稀疏、低犯罪率、低失業率、甚至是亞裔較少的地方「開疆拓土」。

梁在表示,這是過去十年在全美六個州的華埠深入研究後發現的,「這是一種根本的、關鍵的改變,華人移民開始離開大城市,搬到農村或偏遠地區工作生活,從而也使中餐館在全美各處迅速擴張。」

梁在指出,任何一個中餐館建立,基本上需要處於同一社區、相距不遠的供應商支持,從而可以低成本地得到中餐特有的食材、廚具、裝潢等設備。

此外,類似華埠小巴這樣的交通渠道也十分重要,為保持中餐館和新移民居住地之間的緊密聯繫做出重要貢獻。梁在現任紐約州立大學奧伯尼分校(State University of New York at Albany)社會學系教授,曾獲得州大校長獎(SUNY Chancellor's Award),主要研究移民遷徙、城鎮化和中國研究。他在芝加哥大學(University of Chicago)取得社會學博士學位,於布朗大學(Brown University)獲博士後學位。