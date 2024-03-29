看似方便的外賣服務，背後卻隱藏著一種雙邊的剝削。最低薪酬法看似為外賣郎帶來了工資保障，實際上並未根本改變他們的收入狀況，更別說減輕消費者的負擔。在消費者和外賣郎為小費爭執不休時，唯有外賣平台在其中占盡了漁翁之利。

外賣平台通過將小費的責任轉嫁給消費者，與餐廳業的做法頗為相似，通過壓縮基礎工資，將成本轉移給消費者。去年通過的「外賣郎最低時薪 法」，雖然表面上時薪有所提高，但外賣平台卻大幅提升服務費的費用，實質上仍然是讓消費者來承擔成本。不僅如此，在高昂的服務費之上，外賣平台甚至仍在鼓勵消費者給予額外小費，實在令人不悅。

近日有眾多外賣郎集會抗議，表示外賣應用程式頻發故障，使得不少外賣郎常常無法登入外賣平台。試想一下，如果是消費者端出現了故障，無法下單外賣，恐怕外賣平台幾小時之間就能修理完畢。但新法頒布後，眾多外賣郎突然開始無法工作，外賣平台卻長期不管不顧，可能這不僅僅是技術問題這麼簡單。同樣的工作量讓更少的騎手承擔，外賣平台又能夠從中壓縮成本。

大型科技公司不斷擴張，獲利頗豐卻仍貪婪不足。回想網際網路初期，人們對一個看似不受管制的自由空間充滿憧憬，但隨著時間的推移，我們意識到即便是在網際網路上，也需要適當的監管。今天面對外賣等大型平台，同樣需要我們制定規則，約束其行為。

外賣郎和消費者都是大平台剝削的受害者。我們經常看到關於外賣郎與消費者間爭執不休的新聞，與其鷸蚌相爭，不如好好想想這場場鬧劇的根源。