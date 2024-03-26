堵車費豁免細則出爐 低收可半價

大都會運輸署(MTA)25日公布了更多堵車費細節。(記者范航瑜╱攝影)

在27日(周三)最終投票前，大都會運輸署(MTA )公布了更多堵車費 細節，包括NBC和CBS等多家媒體25日確認，校車、客運大巴等多種類型的公共汽車可享受堵車費豁免，出租車將有部分優惠，年收入不足5萬元的低收入 駕駛可申請半價優惠。

MTA表示，基本上，紐約市所有的黃色校車都無需繳納堵車費，包括公立學校、特許學校、天主教學校以及私立學校。只要公車公司與市教育局有合約，就能享受豁免。

豁免名單還包括市府等公共部門所有的車輛，將有成百上千輛車或符合資格。MTA此前已經表示，救護車和消防車等緊急車輛將被豁免。

客運公車也將被列入豁免名單。MTA官員表示，任何提供服務且公眾可以購票的公車都將被豁免，例如灰狗(Greyhound)、Megabus等長途公車。其他包車、NY Waterway公車和紐約大學員工接駁公車則不會被豁免。

出租車則將有部分優惠措施，但不會完全豁免。出租車無需繳納堵車費，但每次乘坐將收取司機1.25元的附加費。對於Uber、Lyft等網約車服務的司機，他們的附加費將是2.50元。

年收入不足5萬元的低收入駕駛，可以申請在日間堵車費上享受半價優惠，但這僅適用於每個月的前十次行駛。

雖然不是豁免，但經由隧道進入曼哈頓的駕駛也將享有「過橋抵扣」。乘客繳納過橋費後，無需再支付整筆擁堵費用。抵扣金額為每次五元，摩託車為2.50元，小型卡車為12元，大型卡車為20元。

教師、警察、消防員、運輸工人等公共部門員工、下城居民、公共事業公司、醫療預約患者、電動車駕駛都曾希望被授予堵車費豁免，但並未得到許可。MTA堅稱，堵車費是為了清潔空氣和現代化的公共運輸。堵車費最終投票定於27日。如果順利通過，最早在今年6月中旬即可正式開始收費。