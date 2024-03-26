免受堵車費影響 提案設居民停車專位

堵車費實施在即，市議會日前提案，要求設立居民停車許可系統，確保社區居民的車位不受堵車費實施影響。(美聯社)

大都會運輸署(MTA)預計將在27日投票通過曼哈頓 60街以南的堵車費 計畫，但有市議員擔心，堵車費計畫會導致私家車主避免進入收費區而將車停在外圍，造成社區居民停車困難；兩名市議員日前提案，要求設立居民停車許可系統，確保社區居民的車位不受堵車費實施影響。

兩項相關提案分別由市議員舒曼琳(Lynn Schulman)和德拉羅薩(Carmen De La Rosa)提出；選區包括皇后區秋園(Kew Gardens)的舒曼琳表示，她的選民經常抱怨，外來車輛經常占領長島鐵路周邊的停車位，導致居民的車輛無處可停，許多人甚至需要花費一個小時到處尋找停車位。

這種現象同樣發生在曼哈頓上城的華盛頓高地附近，代表該社區的德拉羅薩說，從新澤西經過喬治華盛頓大橋進入紐約市 的車輛，經常整天停在社區街道上，「隨著堵車費實施愈來愈近，我所在的社區將成為受堵車費影響最深的社區之一，因為社區交通選擇較多，人們就會把車停在這裡然後乘坐公共交通，但是這讓社區居民怎麼辦呢？」

舒曼琳兩年前剛上任就曾提出該案，提案要求市交通局負責制定居民停車許可系統，畫出專供持有停車許可的居民的停車區域，並設定生效日期以及收費規定；提案擬將社區內20%的停車位留給外來車輛，允許外來車輛最多停車90分鐘。德拉羅薩的提案則要求州府授權建立居民停車許可系統，覆蓋曼哈頓60街以北地區。

實際上，自1998年以來，已有多名市議員提出類似提案和決議案，但都未獲推進；州議會去年也曾提出居民停車許可系統的提案，並提出許可項目的停車費收入歸屬MTA，但未被納入最終預算。

提案之所以一直無法推動，大部分因為法律問題。市交通局在2018年的一次作證中表示，紐約市沒有設置居民停車許可系統的權利，必須先由州府授權；而且交通局指出，居民停車許可系統會造成不公平現象，讓一些人可以一直將車停在交通便利的區域，同時限制了另一些人停車在此處的權利。