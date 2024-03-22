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堵車費將上路 官員籲擴大免費公車

記者張心╱紐約報導
紐約市五大區分別於去年啟動了免費公車試點項目，獲得民眾的一致好評。(記者張心╱攝影)
紐約市五大區分別於去年啟動了免費公車試點項目，獲得民眾的一致好評。(記者張心╱攝影)

隨著堵車費新規即將於紐約市實施，為了鼓勵市民搭乘公共交通出行，第十選區國會眾議員高德曼(Dan Goldman)、曼哈頓區長李文(Mark Levine)、布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)21日聯合向州長霍楚(Kathy Hochul)致信，要求在2025年財政預算中追加9000萬元，以改善大都會運輸署(MTA)公車服務的同時，擴展免費公車試點計畫覆蓋範圍。

聯名信顯示，9000萬元將分為兩個部分，其中第一筆4500萬元投入大都會運輸署，為全市五大區每個區加開三條全新且免費的公車線路。去年，紐約市五大區分別啟動了免費公車試點項目，獲得了民眾的一致好評。「隨著生活成本的直線上漲，開車出行變得昂貴，公車搭乘也並不便宜。推出免費公車線路不僅能夠方便市民通勤，還能連結交通不便的社區。」

第二筆4500萬元將用於提升公車的班次和準點率，尤其是在快速公車和客流量較大的公車線路上加大投資，保證公共交通能夠在市民通勤高峰時段，將人們快速地送往核心商務區。

聯名信指出，英國倫敦在實施堵車費之前，就曾增加了17%的公車服務，此舉具有科學依據，紐約市也應該效仿跟進。

高德曼等民代認為，堵車費會為大都會運輸署帶來關鍵收入，應該相應地及時用於改造紐約市的公共交通系統，從而減輕工薪階層市民的負擔，「徵收堵車費是為了減少壅堵，使我們的街道更安全與環保，鼓勵民眾選乘大眾交通。然而，堵車費只是實現這一願景的關鍵環節之一，如果不對大都會運輸署進行改善，也無法完全推動全市交通的『綠色轉型』。」

堵車費 大都會 紐約市

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