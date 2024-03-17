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微電影「埗老師」 與華裔長者探討移民身分

記者顏潔恩╱紐約報導
微電影「埗老師」15日在松柏之家社區中心播映。(記者顏潔恩／攝影)
微電影「埗老師」15日在松柏之家社區中心播映。(記者顏潔恩／攝影)

由資深武術家、武學文化教育會主席郭威賢(William Kwok)攜手導演曾婉瑩(Kadi Tsang)、金珍(Katusha Jin)籌拍的微電影「埗老師」，從一名剛喪夫的移民母親和女兒身上，在多元文化社會中探索移民身分；該電影近日在布碌崙(布魯克林)松柏之家社區服務中心舉行私人播映會，邀請同擁有移民身分的電影製作人、社區領袖，與50多名華裔長者分享觀後感。

這部12分鐘長的微電影，圍繞著一名移民母親和她的女兒，其亡父是李小龍的超級粉絲，生前給女兒留下了不少李小龍的生命哲學；隨著丈夫的死去，該名母親也丟失了身在異鄉的「歸屬感」，最終是女兒通過父親生前的教導，逐步啟發母親去發掘自己的身分，讓她學會了珍視自身獨有的背景，與其他背景的人找到共同點。

播映會中，也展出8分鐘的幕後花絮，披露這部微電影從選角、到拍攝、後期製作的各種艱辛；電影中的主角由2007年香港小姐冠軍、現居加拿大的藝人張嘉兒(Kayi Cheung)和其七歲的女兒劉在芯(Leora Lau)飾演，儘管這是女兒首部有台詞的電影，但在張嘉兒的指導下，母女倆十足的默契令拍攝過程很順利。

郭威賢表示，有些亞裔移民也會有自認不屬於美國的想法，這種「自我歧視」來源於無法在多元身分中找到落腳處；他希望透過這部電影鼓勵民眾探索移民身分的複雜性，擁抱和接受自己的經歷和背景。

曾婉瑩則說，不管是艱苦的、或是沒有想像中難以適應的，每個人都有屬於自己的一段移民故事，或許能與這部電影產生共鳴；最後，她想藉電影激勵大眾，若在異鄉生活的過程中遇到困難，也要像電影中的媽媽一樣，找到繼續往前走的力量。

電影製作團隊表示，將會報名「埗老師」參與電影節，藉由電影節平台觸及更多觀眾，也希望屆時能獲得觀影者的支持。

微電影「埗老師」15日在松柏之家社區中心播映。(記者顏潔恩╱攝影)
微電影「埗老師」15日在松柏之家社區中心播映。(記者顏潔恩╱攝影)
「埗老師」微電影演員張嘉兒(中)、女兒劉在芯(右二)與幕後團隊合影。(郭威賢提供...
「埗老師」微電影演員張嘉兒(中)、女兒劉在芯(右二)與幕後團隊合影。(郭威賢提供)

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