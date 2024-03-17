現代舞詩劇「詩憶東坡」亮相林肯中心

現代舞詩劇「詩憶東坡」亮相曼哈頓林肯中心。(記者張心／攝影）

現代舞詩劇「詩憶東坡」15日於曼哈頓林肯中心(Lincoln Center)的大衛-寇克劇院(David H. Koch Theater)亮相，以深度融合詩文、戲曲、太極、古琴、書法 等文化元素的創新形式，展示了詩人蘇軾仕途多舛卻樂觀豁達的一生，吸引近2000名觀眾到場觀看當晚演出。

該劇由中國東方演藝集團有限公司聯合眉山市歌舞劇院有限責任公司打造，「詩憶東坡」沒有直接鋪陳蘇東坡的人生和境遇，也沒有將其以「劇中人」方式直接立於舞台，而是以現代舞為主體，以現代音樂搭配多重視覺效果，表現出蘇東坡的靈魂、眷愛、憂思與鄉愁。

該劇由編導、舞蹈家、畫家與視覺藝術家沈偉領銜創作，期間他花了四個月潛心研究蘇東坡，找來詩詞、背景等一切可收集的資料，從其一生3000多首詩詞中，提取了12首代表其人生態度的篇章，歷經20個月19次易稿，最終孕育出這部作品。

另外，還邀請華人 作曲家、北京奧運 會開幕式音樂總監陳其鋼擔任作曲和音樂總監；國家一級編劇、電視劇「飛天獎」評委郭長虹擔任聯合編劇；北京奧運會開幕式燈光設計蕭麗河擔任燈光設計；中國書法院副院長、博士生導師楊濤擔任書法篆刻設計。

中國駐紐約總領事黃屏在演出前表示，在中國，學校裡的孩子們都會背誦蘇東坡的作品，很多人都崇拜這位文學巨匠。希望這部劇能讓美國民眾瞭解蘇東坡、瞭解中華文化，「這對於增進美中友好意義重大」。

沈偉說，美的感受無關國界，希望藉由該劇讓紐約的民眾不需要多餘的翻譯或介紹，也能夠感受到肢體動作傳遞出的情緒與意涵。