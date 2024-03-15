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民選官員攜市警 教長者防詐騙

記者鄭怡嫣╱紐約報導
金兌錫、孟昭文、李羅莎聯合109分局，舉辦長者防詐騙記者會。(記者鄭怡嫣╱攝影)
金兌錫、孟昭文、李羅莎聯合109分局，舉辦長者防詐騙記者會。(記者鄭怡嫣╱攝影)

鑑於針對年長者的詐騙案頻發，國會眾議員孟昭文、州眾議員金兌錫、李羅莎(Nily Rozic)聯合市警109分局，14日在皇后區法拉盛的自助班傑明老人中心(SelfHelp Community Services Benjamin Rosenthal Senior Center)舉辦記者會，分享針對長者的常見詐騙手法及防範建議。

金兌錫及109分局預防犯罪組的福洛其(John Vlaovich)介紹，目前在法拉盛社區，最常見針對長者的詐騙案件，包括彩票詐騙(lottery scams)，以中獎需要轉帳為由，詢問長者的帳號信息；冒充政府人員詐騙(government impersonation scams)，指示受害人匯款或騙取他們的帳號訊息；以及近來非常普遍的銀行取款機詐騙(ATM Scams)，騙子與受害人同處一個取款大廳，在受害人取款時窺伺密碼，之後再接近受害人，對他說「你的錢掉了」、「你的紙掉了」，在他彎腰撿拾物品時，將他仍插在取款機內的銀行卡取出逃跑。

福洛其表示，任何情形下，長者們都不應將自己的帳號信息交給陌生人；對於ATM詐騙，民眾應在大廳內警惕可疑人物，輸入密碼時用手遮擋，並確保交易完成後取出卡片。

另一方面，針對常常發生在老人身上的糧食券盜竊案，金兌錫則表示，他提出「增強公共支付系統」(Enhanced Public Payment System Act)的新提案，將單一的主帳戶與個人數位錢包或個人支付系統相連，以打擊諸如此類的公共福利系統詐騙案。作為州眾議會老人委員會主席，他也歡迎長者們在遇到問題時能夠第一時間向他的辦公室洽詢求助。

孟昭文和李羅莎則表示，長者們是社區中的脆弱群體，無論是詐欺電話、糧食券盜案、還是其他的詐騙案件，都應提高警戒、自我保護，民代們也必須為長者提供防範的知識和資源，揭露常見的騙局。

金兌錫、孟昭文、李羅莎聯合109分局，舉辦長者防詐騙記者會。(記者鄭怡嫣 / 攝...
金兌錫、孟昭文、李羅莎聯合109分局，舉辦長者防詐騙記者會。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

法拉盛 眾議員 糧食券

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