班森賀再有身分竊盜 華嫗失2.5萬

班森賀華社再有多名華人遭身分盜竊。(美聯社)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社的身分盜竊案持續延燒，多名華人中招，身分被拿來開設手機帳戶、申請新的信用卡 和銀行等，其中一名9旬華嫗就被盜竊了2萬多元；管轄當地的市警62分局發布消息，呼籲民眾慎防歹徒的犯案手法，提高警惕。

紀錄顯示，報住在西13街交20大道的98歲華裔老嫗，其個人資料於2月20日遭人盜用來申請一張信用卡；之後她發現第一銀行(Capital One)帳戶的一筆1萬8500元積蓄被人轉走，交易顯示是在日落公園6大道347號的分行進行，幾乎同一時間，受害者的道明銀行(TD Bank)帳戶也被盜走6500元，共損失2萬5000元。

警方表示，除此之外，歹徒在竊取受害者的個人資料後，也更換其Verizon的手機號碼；受害者在家人的陪同下，目前已將大量的文件交給警探調查，希望能追討回損失的錢，但至今仍然沒有進展。

第二起案件中，報住在17大道交70街的39歲華男報警稱，有人在去年6月23日盜用他的信用卡，導致其欠下1056元的卡債，直到今年2月28日，他因欠費太久收到通知才發現；經警方調查，這些信用卡交易都是在佛羅里達州進行，屬於跨州犯罪，導致警方調查受阻。

另外一名住在Bath大道交24大道的33歲華女 則指出，去年11月一張銀行卡信息被盜用，歹徒四處購物使她欠下2000元的債務，也是近日發現後才報警；她向警方表示，被盜用的銀行卡一直在身上，未曾丟失，不確定歹徒如何竊取到資料。

3月1日，報住在19大道交68街的44歲華女稱，1月30日有人到州汽車監理廳(DMV)更改她家的地址，隨後申請了一張全新的駕照 ，寄送到新地址；不法分子隨即用她的駕照作為身分證，申辦了多張信用卡，並用一張在信貸公司Harbor Freight申請的信用卡四處消費，導致她背負779元的債務。受害者直到2月底才發現，立即將名下所有的銀行和信用卡註銷，避免更多的財務損失。