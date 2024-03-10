我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙ing／假CIA特工恫嚇 理財作家也上當

永遠不會扮演他…勞勃狄尼洛嗆川普「沒救了」

班森賀再有身分竊盜 華嫗失2.5萬

記者顏潔恩／紐約報導
班森賀華社再有多名華人遭身分盜竊。(美聯社)
班森賀華社再有多名華人遭身分盜竊。(美聯社)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社的身分盜竊案持續延燒，多名華人中招，身分被拿來開設手機帳戶、申請新的信用卡和銀行等，其中一名9旬華嫗就被盜竊了2萬多元；管轄當地的市警62分局發布消息，呼籲民眾慎防歹徒的犯案手法，提高警惕。

紀錄顯示，報住在西13街交20大道的98歲華裔老嫗，其個人資料於2月20日遭人盜用來申請一張信用卡；之後她發現第一銀行(Capital One)帳戶的一筆1萬8500元積蓄被人轉走，交易顯示是在日落公園6大道347號的分行進行，幾乎同一時間，受害者的道明銀行(TD Bank)帳戶也被盜走6500元，共損失2萬5000元。

警方表示，除此之外，歹徒在竊取受害者的個人資料後，也更換其Verizon的手機號碼；受害者在家人的陪同下，目前已將大量的文件交給警探調查，希望能追討回損失的錢，但至今仍然沒有進展。

第二起案件中，報住在17大道交70街的39歲華男報警稱，有人在去年6月23日盜用他的信用卡，導致其欠下1056元的卡債，直到今年2月28日，他因欠費太久收到通知才發現；經警方調查，這些信用卡交易都是在佛羅里達州進行，屬於跨州犯罪，導致警方調查受阻。

另外一名住在Bath大道交24大道的33歲華女則指出，去年11月一張銀行卡信息被盜用，歹徒四處購物使她欠下2000元的債務，也是近日發現後才報警；她向警方表示，被盜用的銀行卡一直在身上，未曾丟失，不確定歹徒如何竊取到資料。

3月1日，報住在19大道交68街的44歲華女稱，1月30日有人到州汽車監理廳(DMV)更改她家的地址，隨後申請了一張全新的駕照，寄送到新地址；不法分子隨即用她的駕照作為身分證，申辦了多張信用卡，並用一張在信貸公司Harbor Freight申請的信用卡四處消費，導致她背負779元的債務。受害者直到2月底才發現，立即將名下所有的銀行和信用卡註銷，避免更多的財務損失。

信用卡 華女 駕照

上一則

金光黨問路打劫 華婦項鍊被扒走

下一則

紐約市抓逃票 意外查獲槍枝增113% 繳獲武器增53%

延伸閱讀

銅竊盜猖獗 破壞Metrolink運行

銅竊盜猖獗 破壞Metrolink運行
華女騎電動滑板車遭撞 送醫不治

華女騎電動滑板車遭撞 送醫不治
紐約法拉盛63歲華婦騎電動滑板車 遭遇車禍身亡

紐約法拉盛63歲華婦騎電動滑板車 遭遇車禍身亡
你有5000元卡債？選這類信用卡可年省400元

你有5000元卡債？選這類信用卡可年省400元

熱門新聞

今年69歲的王女士說，她上周在網上看到該公寓出租房間，就於2月29日前來看房，她看到屋內幾乎家徒四壁，冰箱、爐灶、桌椅、熱水通通都沒有。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

2024-03-05 06:31
23歲的亨特(左)在地鐵襲擊大提琴手。(截自YouTube@Inside Edition)

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放候審

2024-03-03 13:35
日前在哈德遜河發現的女性浮屍，確認為曾志穎。(友人提供)

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

2024-03-07 12:12
陳女士嘗試付停車費卻多次失敗，機器無法顯示已繳納的金額。(陳女士提供)

紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元

2024-03-03 06:40
(市警局提供)

紐約貝賽2賊光天化日闖空門 華人屋主失財3.7萬

2024-03-06 14:45
劇烈的海平面上升可能將重創紐約的低窪住宅區，包括曼哈頓中下城沿岸地區。(記者范航瑜／攝影)

2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋

2024-03-04 06:56

超人氣

更多 >
趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救
3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福

3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福
邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意

邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意
策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市
Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年