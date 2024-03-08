大紐約華人教育基金會 獎學金開放申請

大紐約區華人教育基金會獎學金，目前已開放申請。圖為去年頒獎典禮。(本報檔案照)

為幫助更多華人 學子實現高等教育，減緩學貸壓力，大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)宣布，2024年度獎學金項已開放申請，為秋季進入大學的12年級生，提供共四項、18個名額的獎學金，申請截止日期為5月31日(周五)，歡迎有需要學生申請。

大紐約區華人教育基金會會長、世界日報 執行董事李德怡表示，對移民 來說，高等教育是未來成功的奠基石，往年資助的華生，許多都是家中的首位大學生或來自低收入家庭。獎學金除為他們提供經濟支持外，基金會也通過舉辦活動，助他們在大學求學期間成長發展、掌握技能、並為求職作好準備。

今年的獎學金包括：八名雲吞食品公司成就獎學金，每名學生四年共1萬元；四名家庭財務需求獎學金(Need-Based Scholarship)，每名四年共1萬元；四名優秀獎學金，每名四年共4000元；兩名新移民獎學金，每名四年共4000元，學生須在2019年1月1日後來美。獎學金支票將直接寄到得主就讀大學，以補助學費。

申請人須是全職學生，有優秀成績證明，GPA3.5或以上；申請須提供一封推薦信，推薦人須熟悉申請學生，例如老師、學生顧問或雇主；另還須提交一篇自傳，說明個人興趣、目標、願望、特殊情況或克服的困難。

其他要求還包括：希望積極參與基金會並作出貢獻幫助其他學生；顯示出在課餘或社區活動中的領導能力，或曾贏得重要獎項等。

雲吞食品公司獎學金的申請人面向全國，須提供W2納稅表或其他家長或法定監護人在美國的亞洲餐館業工作至少一年的證明。新移民申請人須在自傳中說明語言、文化適應以外的特殊經歷。

有意申請者，可登錄網站greaternychinese.dollarsforscholars.org，在「Students & Parents」頁面申請。若有任何問題，可發送電郵至[email protected]，或致電(929)335-3537、(631)320-8854，或查詢Instagram@dollarsforscholars；若無法在線申請，也可填寫書面表格。

另外「美國獎學金夢想獎」(Scholarship America Dream Award)，由世界日報贊助設立，針對華裔學生的「世界日報華裔學生獎學金」目前正開放申請，截止日期為3月28日(周四)，申請網站為https://reurl.cc/VNvXVN。