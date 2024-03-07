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慶龍年 瑪摩利醫院上百醫護與民同歡

記者顏潔恩／紐約報導
瑪摩利醫院日前舉辦農曆新年慶祝活動。（記者顏潔恩／攝影）
瑪摩利醫院日前舉辦農曆新年慶祝活動。（記者顏潔恩／攝影）

毗鄰布碌崙(布魯克林)8大道華社的瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)日前舉辦農曆新年慶祝活動，這個面向華社的隆重慶典已迎來第16年，邀請上百名醫護工作者、社區民眾和組織歡聚一堂，欣賞醒獅賀年和中國傳統舞蹈表演。

在醫院的組織下，來自新越卓高中生組成的醒獅團帶來別開生面的演出，此外松柏之家的長者舞蹈團、日落公園105小學生也帶來傳統舞蹈表演，博得如雷的掌聲。

醫院副院長賈布隆(Douglas Jablon)致詞表示，二戰期間上萬名猶太人逃難至上海，而為了感念華人與猶太人建立的患難情誼，農曆新年和華人社區對瑪摩利醫院具有特殊意義；此外，美國多元文化對醫療事業很重要，醫護領域需要更多的社區參與和支持。

除英文外，中文是瑪摩利醫院裡最廣泛流傳的語言，當前該院超過530名會說中文的醫護人員，包括40名醫師、以及150護士，根據統計，去年該院也幫助華裔患者和家庭進行8萬3000次的電話翻譯。

瑪摩利醫院董事、亞美醫師協會執行長劉季高表示，該院是社區內最大、最好的醫院，最值得關注的就是其對少數族裔作出的貢獻，除最基本的翻譯服務外，還幫助無證移民獲得服務，耐心指導不熟悉醫療系統和步驟的民眾，包括轉介服務、申請保險等；瑪摩利醫院的癌症中心也獲得紐約州權威醫療機構的認證，在全國算起來是數一數二的。

由105小學的學生帶來的舞蹈表演。（記者顏潔恩／攝影）
由105小學的學生帶來的舞蹈表演。（記者顏潔恩／攝影）

華人 猶太 日落公園

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