慶龍年 瑪摩利醫院上百醫護與民同歡

瑪摩利醫院日前舉辦農曆新年慶祝活動。（記者顏潔恩／攝影）

毗鄰布碌崙(布魯克林)8大道華社的瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)日前舉辦農曆新年慶祝活動，這個面向華社的隆重慶典已迎來第16年，邀請上百名醫護工作者、社區民眾和組織歡聚一堂，欣賞醒獅賀年和中國傳統舞蹈表演。

在醫院的組織下，來自新越卓高中生組成的醒獅團帶來別開生面的演出，此外松柏之家的長者舞蹈團、日落公園 105小學生也帶來傳統舞蹈表演，博得如雷的掌聲。

醫院副院長賈布隆(Douglas Jablon)致詞表示，二戰期間上萬名猶太 人逃難至上海，而為了感念華人 與猶太人建立的患難情誼，農曆新年和華人社區對瑪摩利醫院具有特殊意義；此外，美國多元文化對醫療事業很重要，醫護領域需要更多的社區參與和支持。

除英文外，中文是瑪摩利醫院裡最廣泛流傳的語言，當前該院超過530名會說中文的醫護人員，包括40名醫師、以及150護士，根據統計，去年該院也幫助華裔患者和家庭進行8萬3000次的電話翻譯。