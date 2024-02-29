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非法大麻店氾濫 州長籲社媒停止推廣

記者劉梓祁╱紐約報導
非法大麻店氾濫，州長呼籲科技巨頭停止推廣。(取自州長辦公室)
非法大麻店氾濫，州長呼籲科技巨頭停止推廣。(取自州長辦公室)

由於監管制度的缺位和立法及執法進度緩慢，紐約市近來不斷被指有大量非法大麻店「野蠻生長」，遭市民稱其影響地區治安和危害青少年，當中也不乏華人社區；為抑制此現象，州長霍楚(Kathy Hochul)28日呼籲各大科技公司停止推廣涉及非法大麻店的廣告。

霍楚表示，Google、Meta等一系列社交媒體及網路平台，存在大量推廣非法大麻店的廣告，不僅損害了持牌的合法經營者，還側面助長了規模仍大的黑色市場，令州府損失稅收。她說，因多家科技公司「明知故犯」、允許非法大麻店在各自平台上獲得推廣，強烈呼籲其停止此類行為。

據了解，已有多家持牌大麻店業者連署致信州府，敦促當局啟動針對非法店鋪的調查，並起訴各大涉嫌助長黑色市場的科技公司，因後者長期推出「虛假廣告」。

此前，經營合法大麻店「Conbud」的華埠市議員馬泰(Christopher Marte)兄長Coss Marte表示，在該店附近五分鐘的步行範圍，至少有30家非法大麻店，嚴重影響收入。

霍楚也指出，用戶能夠簡單地使用谷歌地圖等軟件搜索「大麻店」，便會顯示大量非法店鋪，且各商家甚至利用評價和介紹功能兜售不合規的產品，但幾乎無法將合法店鋪從中區分。多數非法大麻店還列有地址、電話號碼或網站鏈接。

另外，霍楚亦提案加強州大麻管理辦公室(OCM)和地方政府機構的執法權，以加速關閉未經許可的店鋪，並擬授權地方政府執行大麻辦公室的停業命令；同時，對首次拒絕監管機構檢查的違法者，罰款將從4000元增加到2萬元，且若有後續違抗，罰款將從8000元增加到4萬元。

目前，紐約州共有77家持牌大麻店，但紐約市長亞當斯(Eric Adams)和市警長辦公室主管米蘭達(Anthony Miranda)預計，僅市內便有超過2000家非法店鋪。米蘭達表示，在2023年，共檢查超過1400家大麻店，致211人被捕，共發出371張傳票和314份民事違規通知。

大麻 霍楚 紐約市

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