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森林小丘老人中心賀新春 宣揚中華傳統文化

記者高雲兒／紐約報導
主要負責此次活動的義工。左起為黃森美，陳國蘭，劉Cherry， 黎淑琇， 趙仁方。(記者高雲兒／攝影)
主要負責此次活動的義工。左起為黃森美，陳國蘭，劉Cherry， 黎淑琇， 趙仁方。(記者高雲兒／攝影)

為了慶祝農曆新年，皇后社區家園森林小丘老人中心，近日舉辦慶祝活動，近200名來自各族裔的老人們齊聚一堂，共同感受濃濃的新春氛圍。

組織這次聯歡會的義工團隊五位主要負責人為陳國蘭、趙仁方、劉Cherry、黎淑琇和黃森美，其他還有十多位義工參與，從參加中心活動的華裔會員徵集了近百件抽獎禮品。

趙仁方說，他在這個老人中心已經七、八年，此次活動一方面是為了慶祝農曆新年，讓老人開心過節；另一方面也是為了宣傳中華傳統文化，聯歡會場四張還掛滿了中心老人們的中國字畫，他也寫了一副「皇后社區家園迎新春，森林小丘中心接金龍」的春聯，慶賀活動。

趙仁方介紹，此次參與的近200名老人中，除了華裔，還有來自拉美裔、歐洲裔等至少30多個族裔的民眾，希望藉此更廣泛地傳播傳統文化。

主辦聯歡會的FHOAC主任魯達(Lyuda Sinenko)祝賀參加聯歡會的人們春節快樂後說，非常高興支持義工們組織這次農曆新年聯歡會。作為活動的亮點之一，老人中心的培訓班帶來了精采紛呈的表演節目，充滿活力和生命力，歌舞、詩朗誦、樂器演奏，形式多樣而且豐富。除精采的表演，慶祝活動還提供了豐富的餐點。

65歲的舞蹈老師周敏說，森林小丘老人中心致力於提供各種活動，「總是唱歌跳舞，我們都很開心，並願意為這個社區獻出一點愛心」。她表示，此次為了新春活動，特意和培訓班成員一起排練了很久，希望給大家帶來一個美好春節。

皇后社區家園森林小丘老人中心近日舉辦新春慶祝活動，近200名來自各族裔的老人們齊...
皇后社區家園森林小丘老人中心近日舉辦新春慶祝活動，近200名來自各族裔的老人們齊聚一堂。(記者高雲兒／攝影)
皇后社區家園森林小丘老人中心近日舉辦新春慶祝活動，近200名來自各族裔的老人們齊...
皇后社區家園森林小丘老人中心近日舉辦新春慶祝活動，近200名來自各族裔的老人們齊聚一堂。(記者高雲兒／攝影)
作為皇后社區家園森林小丘老人中心活動的亮點之一，老人中心的培訓班帶來了精彩紛呈的...
作為皇后社區家園森林小丘老人中心活動的亮點之一，老人中心的培訓班帶來了精彩紛呈的表演節目。(記者高雲兒／攝影)
作為活動的亮點之一，老人中心的培訓班帶來了精彩紛呈的表演節目。(記者高雲兒／攝影...
作為活動的亮點之一，老人中心的培訓班帶來了精彩紛呈的表演節目。(記者高雲兒／攝影)

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