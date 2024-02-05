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時報廣場襲警案 多名無證客疑獲保潛逃

記者許君達／紐約報導
一群無證客在曼哈頓時報廣場圍毆警察的畫面曝光後，引發軒然大波，為已經延燒近一年的邊境危機和紐約無證客危機又添一把火。(市警影片截圖)
一群無證客在曼哈頓時報廣場圍毆警察的畫面曝光後，引發軒然大波，為已經延燒近一年的邊境危機和紐約無證客危機又添一把火。(市警影片截圖)

數名無證客時報廣場附近的安置酒店外群毆警員的暴力事件，為已經延燒近一年的紐約無證客危機又添一把火。有報導稱，事件發生後不到一周，涉嫌參與群毆警察的至少13名嫌疑人中，有多人未被抓獲，而被捕者中僅有一人仍然在押，多名獲得保釋的嫌犯則據稱已逃離紐約。

事件發生於今年1月27日晚間，根據網路流傳的影像，兩名市警警員在位於時報廣場附近的西42街試圖驅散一群正在遊蕩的庇護所無證客時，卻反遭對方包圍，然後這群無證客開始對警察拳打腳踢。

警方表示，當時參與襲警的13人中，有七人當場被捕，其中五人獲得無現金保釋，現在僅有一人仍被關押，保釋額度為1萬5000元。

根據法庭安排，獲保釋放者須在今年3月4日出庭，然而有媒體報導稱，有多名獲釋嫌疑人已乘巴士前往加州，而他們使用的車票還是市府為自願離開的無證客免費提供的單程票。公開的影像顯示，其中一名獲釋的嫌犯在離開法庭時甚至向人群豎中指挑釁。

該事件在紐約引起軒然大波。州長霍楚(Kathy Hochul)喊話，要把襲警者全部抓捕然後驅逐出境。市警總局局長卡班(Edward Caban)也發布聲明，稱這起襲警案是對「我們整個社會的攻擊」。而襲警者的罪與罰不對等也引起爭議，州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，這種嚴重的罪行應該設置保釋金門檻。

前州長帕特生(David Paterson)4日也在電台節目中將矛頭指向了過於寬鬆的保釋法和聯邦的邊境管理政策。他表示，放任這幾名行為不端者入境就是錯誤的，而這些人也辜負了美國社會對他們的信任，「把他們驅逐出境吧！」帕特生進而批評了曼哈頓的地方檢察官與法官，因為他們並未依法盡到自己的責任，導致嫌犯幾乎零成本逍遙法外。

因批准嫌犯無現金保釋而飽受批評的曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Brugg)4日則打破沈默，表示「不會善罷甘休」，並透露他的團隊計畫於6日(周二)向大陪審團提交與該襲警案有關的指控和證據。不過，帕特生在提到幾名已經潛逃的嫌犯時則表示對正義伸張前景的悲觀，「我們再也見不到他們了」。

無證客 曼哈頓 時報廣場

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