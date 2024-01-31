2025財年自主撥款 開放社區組織申請

市議員黃敏儀鼓勵符合資格的非營利社區組織積極申請2025財年自主撥款，申請的截止日期為2月20日(周二)。(市議會提供)

紐約市 議會2025財年的自主撥款(discretionary funds)現已開放申請，市議員黃敏儀(Sandra Ung)30日表示，此項目經費旨在為社區組織提供更多資源，從而能夠更好地服務民眾，她鼓勵符合資格的非營利社區組織積極申請，申請的截止日期為2月20日(周二)。

每年，紐約市市議員都會分配自主撥款給非營利組織，滿足當地社區需要，並填補紐約市機構在社區服務上的一些空缺。黃敏儀表示，自主撥款經費將分配給有能力和誠信提供優質服務的組織，此撥款是滿足社區需要的至關重要的工具，為此市議會制定了一套全面的措施，以提高自主撥款經費使用的透明度和問責制。

市議員黃敏儀還表示，為社區爭取和分配經費是市議員的一項重要事務，自上任以來，她一直努力確保她選區的民眾和組織有機會了解更多相關信息，並盡全力為社區爭取更多經費。

與所有納稅人資金一樣，自主撥款的資金是分配給非營利且以社區為基礎的社會服務提供團體。非營利組織除了常見的501(c)(3)組織，還包括其他類型的501(c)組織，例如501(c)(19)退伍軍人組織、501(c)(4)市民聯盟和社會福利組織、以及501(c)(5)園藝協會等。

黃敏儀提醒，所有希望獲得2025財年自主撥款資金的非營利社區組織，須提交市議會申請。2025財年的申請已經發布在市議會網站上，提交申請的截止日期為2月20日。自主性撥款的申請鏈接及更多信息，請至網站https://council.nyc.gov/budget/

此外，資本預算 (Capital Budget)也是市議員經費事務的一部分。資本預算用於對設施、基礎建設項目、資本項目的較大、長期的投資 ，例如公立學校的建設、街道維護、公園設施升級等。資本預算申請及更多信息，請至網站https://reurl.cc/YVYOAO。

第20選區的社區組織或民眾，若在經費申請方面有任何問題或需要求助，可聯繫市議員黃敏儀辦公室，電話(718)888-8747，電子郵件：[email protected]。