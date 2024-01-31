我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

2025財年自主撥款 開放社區組織申請

記者鄭怡嫣／紐約報導
市議員黃敏儀鼓勵符合資格的非營利社區組織積極申請2025財年自主撥款，申請的截止日期為2月20日(周二)。(市議會提供)
市議員黃敏儀鼓勵符合資格的非營利社區組織積極申請2025財年自主撥款，申請的截止日期為2月20日(周二)。(市議會提供)

紐約市議會2025財年的自主撥款(discretionary funds)現已開放申請，市議員黃敏儀(Sandra Ung)30日表示，此項目經費旨在為社區組織提供更多資源，從而能夠更好地服務民眾，她鼓勵符合資格的非營利社區組織積極申請，申請的截止日期為2月20日(周二)。

每年，紐約市市議員都會分配自主撥款給非營利組織，滿足當地社區需要，並填補紐約市機構在社區服務上的一些空缺。黃敏儀表示，自主撥款經費將分配給有能力和誠信提供優質服務的組織，此撥款是滿足社區需要的至關重要的工具，為此市議會制定了一套全面的措施，以提高自主撥款經費使用的透明度和問責制。

市議員黃敏儀還表示，為社區爭取和分配經費是市議員的一項重要事務，自上任以來，她一直努力確保她選區的民眾和組織有機會了解更多相關信息，並盡全力為社區爭取更多經費。

與所有納稅人資金一樣，自主撥款的資金是分配給非營利且以社區為基礎的社會服務提供團體。非營利組織除了常見的501(c)(3)組織，還包括其他類型的501(c)組織，例如501(c)(19)退伍軍人組織、501(c)(4)市民聯盟和社會福利組織、以及501(c)(5)園藝協會等。

黃敏儀提醒，所有希望獲得2025財年自主撥款資金的非營利社區組織，須提交市議會申請。2025財年的申請已經發布在市議會網站上，提交申請的截止日期為2月20日。自主性撥款的申請鏈接及更多信息，請至網站https://council.nyc.gov/budget/

此外，資本預算(Capital Budget)也是市議員經費事務的一部分。資本預算用於對設施、基礎建設項目、資本項目的較大、長期的投資，例如公立學校的建設、街道維護、公園設施升級等。資本預算申請及更多信息，請至網站https://reurl.cc/YVYOAO。

第20選區的社區組織或民眾，若在經費申請方面有任何問題或需要求助，可聯繫市議員黃敏儀辦公室，電話(718)888-8747，電子郵件：[email protected]

紐約市 預算 投資

上一則

市府大學儲蓄計畫 僅3.7%家長完成存款

下一則

市長投書／走過恢復重建 現在開始打造新未來

延伸閱讀

谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來

谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來
報稅開始 紐約市低收可享免費服務

報稅開始 紐約市低收可享免費服務
戰後嬰兒潮世代 3理由不再「大屋換小屋」

戰後嬰兒潮世代 3理由不再「大屋換小屋」
東華醫院董事就職 余健峰任主席

東華醫院董事就職 余健峰任主席

熱門新聞

周翹軒與妻子鄺秋娟在網路認識。周翹軒生前對妻子說的最後一句話是「我愛你」。(鄺秋娟提供)

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

2024-01-25 12:46
法拉盛吃飯買單時需仔細查看帳單，以防不當支出。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

2024-01-24 13:03
紐約市近來發生假違規罰單相關的新興詐騙手法。圖為車主獲得違規罰單。(本報資料照片)

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

2024-01-26 06:16
近期不少讀者反應，華人買駕照現象在法拉盛愈演愈烈，教練也參與其中。(記者高雲兒／攝影)

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

2024-01-27 06:28
博士流浪漢孫衛東近期生活照。(圖／孫衛東自願者團隊提供)

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

2024-01-23 06:56
華男房客陳屍8大道公寓數月才被發現。(谷歌街景圖)

布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月

2024-01-28 18:14

超人氣

更多 >
好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知
僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守
夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」