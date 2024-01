雷傑納隆科學獎決賽 紐約州4華生入圍

就讀於紐約市亨特學院附屬高中的Sophie Gao,入圍雷傑納隆科學獎40強。(主辦方提供)

享有「少年諾貝爾獎」美譽的雷傑納隆科學獎(Regeneron Science Talent Search),24日公布入圍 2024年決賽的學生名單,紐約州 共有四名華裔學生晉級,共同角逐總額超過180萬元獎金。

此次共有17名華裔學生入圍,占總比的42%,憑藉科學研究的原創性和創造性,從2162名參賽者中脫穎而出,其中紐約州有四名華生晉級。

之後他們將繼續角逐決賽名次,於3月7日至13日到華府參加為期一周的比賽,科學學會將在3月12日(周二)評選出最終的前三名。此次入圍40強的紐約州四名華生,所在高中和科研項目如下:

叢宇銅(Thomas Cong),就讀於紐約上州 奧賽寧高中(Ossining High School),項目為代謝物豐度水平中被忽視的協變量(Overlooked Covariates in Metabolite Abundance Levels),通過系統量化多種癌症類型的基因表達和代謝之間的信息重疊(Systematically Quantifying the Information Overlap Between Gene Expression and Metabolism Across Multiple Cancer Types)。

高子喬(Sophie Gao),就讀於紐約市亨特學院附屬高中(Hunter College High School),項目為利用黑腹果蠅模型,揭示KRAS G12D抑制劑MRTX1133的作用機制和抗藥性(Uncovering Mechanisms of Action and Resistance for KRAS G12D Inhibitor MRTX1133 Using Drosophila melanogaster Models)。

Vincent Weisi Huang,就讀於長島賽奧塞高中(Syosset High School),項目為以智慧型電腦程式LauePt4,用於識別和模擬勞厄圖案及其應用(A Smart Computer Program LauePt4 for Recognizing and Simulating Laue Patterns and Its Applications)。