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助弱勢心理健康 金兌錫爭到3萬撥款

記者邢易霖／紐約報導
金兌錫(中)12日宣布，為亞美醫協「社區心理健康項目」爭取到3萬元經費，協助擴大心理健康服務。(記者邢易霖／攝影)
金兌錫(中)12日宣布，為亞美醫協「社區心理健康項目」爭取到3萬元經費，協助擴大心理健康服務。(記者邢易霖／攝影)

紐約州眾議員、州眾議會老齡委主席金兌錫(Ron Kim)12日宣布，為亞美醫師協會(CAIPA) 「社區心理健康項目」(Community Mental Health Project)爭取到3萬元撥款，將為生活困難及弱勢民眾提供社會服務和資源，資金由亞美醫協兒童和家庭服務辦公室管理。

金兌錫表示，過去多年心理健康成為社區討論議題，面對心理疾病亞裔，經常受到刻板印象、害怕受到他人的批判和不認可，而不敢說出口，在持續隱忍下，等到尋求幫助時，往往為時已晚。

他說，無論是經歷疫情、戰爭，還是受到暴力影響的民眾，都應該提前面對自己的心理健康狀況，因此建立心理健康服務對社區的發展至關重要，必須了解弱勢群體的症狀和狀況，避免他們被否認或忽視；此次爭取到的3萬元款項，將可協助亞美醫協繼續發展該項目，擴大服務更多人群。

亞美醫師協會總裁兼執行總監劉季高則表示，疫情過後不少人因親友去世感到沮喪，也有很多人覺得希望渺茫，長久導致心理疾病，該協會努力擴大心理健康項目，同時支持其他社區的倡議，以幫助那些生活困難、弱勢的家庭和群體。這筆至關重要的撥款將助於擴大他們的服務範圍，為更多的患者和醫護人員提供支持。

當天出席者還包括亞美醫協首席運營官沈卉等人。

心理健康 疫情 亞裔

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