紐約李氏總分所新主席李溢熙、李壯熾 就職

紐約李氏總分所日前舉行2024年度新屆主席及職員就職典禮。(蘇群娟提供)

紐約李氏總分所日前舉行2024年度新屆主席及職員就職典禮，主席李溢熙、李壯熾在駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章、李氏元老李可喬的監交下接過印信，與新屆職員宣誓就職。

紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、駐紐約經文處僑務組主任黃儷萱、華裔法官李昌永、紐約中華公所主席曾偉康，以及各社團代表，近百位嘉賓到場致賀。

今年甫從全美李氏美東總長升格為元老的李國威說，紐約李氏總分所的會員須符合姓「李」的規定，但紐約伯陽福利 會只要求當事人的母親姓「李」即可加入，今年就任的伯陽福利會會長盧元龍同時也是華埠 的青年才俊，身兼紐約中華總商會副董事長，相信能為百年歷史的李氏總分所帶進更多有志青年，共同為華埠社區服務。

李光章讚揚李氏歷史源遠流長，宗親繁榮昌盛，人數眾多，是世界第一大姓，在全美的李氏宗親也非常團結，在華人 社區具有重要影響力。他感謝卸任主席李致俠過去兩年的服務及貢獻，並期望兩位新任主席承先啟後，並與經文處保持密切聯繫，對大紐約的李氏宗親及華埠做出更多貢獻。李光章並代表僑務委員會委員長徐佳青頒發賀狀給主席李溢熙、李壯熾，以及感謝狀給李致俠。