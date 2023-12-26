居民不滿堵車費首起訴訟 華裔聖誕歌手告MTA

華裔聖誕音樂人陳麗莎將紐約MTA告上法庭，稱MTA未考慮堵車費對砲台公園社區的影響。(取自陳麗莎個人官網)

居住在曼哈頓 下城砲台公園(Battery Park City)的華裔陳麗莎(Elizabeth Chan)是一名聖誕音樂人。自稱為「聖誕女王」的她，已經連續十餘年每年錄製自己的聖誕專輯。但最近這位聖誕女王卻將紐約大都會運輸署(MTA )告上了法庭。陳麗莎在訴訟中稱，MTA未考慮堵車費 (Congestion Pricing)對砲台公園社區的影響。這是收費區內居民對堵車費提起的首起訴訟。

砲台公園城位於西城高速公路(West Side Hihgway)和哈德遜河(Hudson River)之間的填海區域，擁有1萬7000名居民。儘管經過了曼哈頓的中下城，西城高速公路上的車輛卻無需繳納堵車費。

據Gothamist報導，陳麗莎擔心這將導致更多司機選擇走西城高速公路，最終造成砲台公園汙染加劇，延緩救護車的反應時間。

由於女兒患有癲癇，堵車費對陳麗莎來說不只是一筆錢，而是生死攸關的事情。今年，她已72次把女兒送往急診室。陳麗莎說：「我們嚴重依賴救護車的反應時間，我非常擔心有一天他們無法及時趕到。」

「我們並不想興訟，」陳麗莎說，「但如果我們想保護我們的孩子和家庭，訴訟是唯一的選擇。」她表示，她自己寫了長達26頁的訴狀，獲得了一些免費法律援助。砲台公園的另一名居民霍夫曼(Tamara Hoffman)也加入了她的訴訟。她們在感恩節前一天向曼哈頓聯邦法院提交了該案。

陳麗莎表示，她和約十幾名志願者仔細研究了MTA對堵車費的環境評估，以及聯邦公路管理局對該計畫的批准文件 。官方評估均表示，堵車費不會對環境造成損害，並且將產生積極作用。但陳麗莎在訴訟中說，砲台公園在收費區域內處於特別的位置，靠近布碌崙砲台隧道(Brooklyn Battery Tunnel)，位於西城高速公路以西。陳麗莎預計，堵車費方案實施後，往來於隧道和西城高速公路的交通將急劇增加。

陳麗莎從小在曼哈頓下城長大，她認為MTA在制定政策時從未仔細考慮砲台公園。陳麗莎說，「我們與政府官員對話，我們提供了意見，但我們仍未獲認真對待，所以我們被迫提起這場一訴訟」。她在訴訟中表示，MTA在作堵車費的環境評估時，沒有公平考慮像89小學(P.S. 89)和150小學(P.S. 150)這樣的附近學校的孩子們，行駛車輛增加將使他們暴露於更多的汙染中。

陳麗莎稱聯邦政府批准堵車費是「武斷和任性的。」MTA發言人麥卡錫(John McCarthy)在一份聲明中寫道：「4000多頁的環境評估已經證實，徵堵車費的每一個細節都已得到充分研究。」

與此同時，也有一些居民不認同陳麗莎意見。附近金融區的朗格學校(Lang School)校長奧托(Mark Otto)經常帶學生到砲台公園的遊樂場。他對徵收堵車費對兒童健康產生負面影響並不擔心。他說：「我認為我們在西城高速公路上不會有更多的交通進入，因為理論上，需要使用西城高速公路的司機早已在這條公路上開車了。對於那些不進入曼哈頓的人來說，可能還會減少交通。」

這並不是陳麗莎的第一次與他人對簿公堂。去年，她在律師的幫助下贏得一場訴訟，反對流行歌手瑪麗亞凱莉(Mariah Carey )將「聖誕女王」這一稱號註冊為商標。