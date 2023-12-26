1年僅此1天 布碌崙1猶太餐館聖誕節推中式套餐

布碌崙猶太餐館聖誕節推出中餐系列。(記者胡聲橋／攝影)

猶太 裔不過聖誕節 ，紐約的許多猶太裔在聖誕節當天會選擇到中餐館 大快朵頤，這種傳統據說來自猶太裔和華裔 共同的移民身分和猶太教規(Kosher Laws)。今年聖誕節，布碌崙(布魯克林)一家猶太裔餐館別出心裁推出了系列中餐服務，引起了媒體關注。

據說，聖誕節到中餐館大吃中餐的傳統，來源於19世紀後期，當時猶太裔和華裔比鄰居住在曼哈頓下東城。聖誕節那天，美國人家庭大多闔家團聚，共同聚餐，大多數商店、餐館都會關門，只有中餐館開門，於是中餐館就逐漸成了猶太裔在聖誕節前往用餐的地方。實際上，猶太裔在周日做完禮拜後也習慣到中餐館就餐。

布碌崙市中心附近的波恩蘭姆小丘(Boerum Hill)有一家猶太裔開的餐館，這家餐館的特色是熟食，就像一些中餐館標榜自己的燒臘出色，這家猶太裔餐館的特色菜是蒙特利爾風格的猶太燻牛肉。這家餐館的老闆提多曼(Joel Tietolman)就來自蒙特利爾，他和太太在2010年代開了這家名為「Mile End Deli」的餐館。

提多曼說，對猶太人來說，聖誕節就是閒逛、看電影和吃中餐的日子，這是猶太裔的傳統。既然要吃中餐，為什麼不在自己的餐館提供中餐呢？於是提多曼邀請中餐廚師教自己的廚師做中餐。幾年下來，自己店裡廚師的中餐手藝大漲，於是提多曼終於決定在今年聖誕節推出了一個中餐菜單，菜品包括小餅卷燻肉、左公雞、黑椒牛柳、燻肉炒飯、蠔油生菜、酸辣湯、蛋撻等，店裡為此還推出55元的成人中餐套餐。

據店員安琪(Angie)介紹，這家餐館不需要遵守猶太教規，所以推出中餐也相對容易些。店裡前幾年聖誕節就供應中餐，今年更以隆重方式推出。不過，這家餐廳一年四季只有聖誕節一天賣中餐，所以她覺得可能並沒有太多人知曉。

實際上，猶太裔更容易接受中餐還在於猶太裔吃飯要遵守猶太教規，而中餐沒有太多肉類和奶製品，也更容易挑選不含豬肉和蝦的菜品。此外，中餐館為了接納猶太裔，還在烹飪方法上對一些菜品作改變，使之更容易接受。