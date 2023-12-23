曼哈頓植樹季 華埠50株樹苗估5年成蔭

隨著冬季到來，2023年的最佳植樹季告結。長期致力於在曼哈頓華埠 增加綠色植物覆蓋的紐約東華協會近日宣布，2023年全年，社區與市公園局合作，共在華埠及周邊區域增加了超過50株新樹，預計五年之內即可成蔭。

據統計，今年在華埠核心區新增樹木最集中的位置是包厘街(Bowery)南段孔子大廈附近，街心與街邊共有17株槐樹被種下。此外，包厘街位於堅尼路(Canal St.)以北的路段有兩株新增樹木，東百老匯(East Broadway)和地威臣街(Division St.)分別新增了兩株和一株樹木。其他周邊區域新增的樹木主要位於市場街(Market St.)南段靠近東河岸邊處以及下城的水街(Water St.)附近。

東華協會主席于金山表示，曼哈頓下城地區樹木稀缺，對於環境美化、夏季降溫、噪音汙染吸收等造成不利影響，嚴重妨礙了本地生活品質的提升。他強調，官方強推不得人心的曼哈頓堵車費 計畫，一個主要的理由就是環境考量，而「只要多種樹，不需要堵車費就能實現空氣的改善。」

市公園局植樹部主任史特勞斯(Nave Strauss)介紹，華埠地區植樹的難度較大，除了街道狹窄以外，地下基礎設施也多且複雜，缺乏足夠的土壤，因此只能在有條件的地方新增樹木，難以做到全部的綠色覆蓋。而選在華埠主要栽種的槐樹則具有成長快、樹冠寬、耐旱且容易養護的特點，預計新樹苗五年之內即可長成大樹。

從明年開始，公園局還計畫在華埠堅尼路和亞倫街(Allen St.)繼續植樹。于金山表示，植樹不難養護難，希望附近的商戶和居民協助愛護樹苗。