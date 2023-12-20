孟昭文等65民代 籲拜登支持糧食券可購熱食

國會眾議員孟昭文和加爾巴里諾率領65名紐約州民選官員，敦促拜登總統將熱食法案(hot food purchases)納入2024年農業法案(Farm Bill)。(本報檔案照)

國會眾議員 孟昭文(Grace Meng)和加爾巴里諾(Andrew Garbarino)率領包括六名紐約州 選出的國會議員、14名紐約州參議員、28名紐約州眾議員和17名市議會議員在內的65名紐約州民選官員，19日敦促拜登總統將熱食法案(hot food purchases)納入2024年農業法案(Farm Bill)；這項法案將允許SNAP(營養補充協助計畫，又稱糧食券 )涵蓋可購買熱食，以滿足280萬紐約人的需求。

熱食法案(H.R. 3519/S. 2258)由國會眾議員孟昭文、加爾巴里諾、費茨派垂克(Brian Fitzpatrick)和史班柏格(Abigail Spanberger)在今年5月提出，旨在允許家庭使用糧食券購買熱食，例如做好的烤雞、熱三明治和湯。

65名紐約州和市民選官員以跨黨派信函致函拜登，希望他支持法案，減少不必要的官僚程序，允許家庭購買熱食；信中說，糧食券計畫推出60年以來，一直禁止購買熱食，這個限制在上世紀70年代可能有一定道理，當時大多數家庭都在家自己做飯，但這已不再符合美國家庭的飲食或生活方式需求。

信中提到，與常規認知相反，在當下享受糧食券福利的八成家庭中，至少有一名家庭成員在工作，這使得熱食法案更加重要。