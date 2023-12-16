全面上線 紐約市住房券申請流程將簡化

紐約市府15日宣布簡化「住房券」申請流程。(市府提供)

紐約市府15日宣布簡化「住房券」申請流程，預計在明年第一季度入住永久性住房的人數，將比今年同期提升10%；此外，上月試點的平價屋 居民自行投票 決定住房翻修項目，被證明實驗成功，未來或將拓展至全市平價屋。

市長亞當斯 (Eric Adams)和市社會服務局(DSS)帕克(Molly Park)表示，「城市遊民和預防驅逐補助」計畫(CityFHEPS)發放的住房券申請流程將簡化，申請改為在ACCESS HRA網頁與ACCESS HRA Mobile應用程式進行，申請者可以實時、透明、便捷地查看住房券審查進展，還可以在線提交所需文件。

亞當斯預計，這項數字化改革將全面加快住房券的審批速度，預計到2024財年前三個月，會增加10%的住房券批准，幫助更多人從庇護所搬至永久性住房，比2023財年前三個月大幅提升。

他同時透露，9月底宣布的擴大住房券在全州的使用範圍，允許在紐約市五大區以外的紐約州62個郡使用住房券，已經幫助15個家庭從市區搬走，在上州找到了永久性住房。據悉，這一政策仍在遭受上州多地政府打壓，未來推行前景仍不明朗。

「從取消90天限制，到擴大住房券申請資格，到允許在全州使用住房券，再到持續的技術投資，我們的工作幫助了許多市民獲得了永久性住所。」亞當斯表示，全市房地產租金上漲，市府只能不斷在平價屋上投資，以緩解居住壓力。

11月底開始試點的、由平價屋居民自行提案、投票樓宇翻修管理的做法，也在15日獲得亞當斯和州長霍楚(Kathy Hochul)的肯定。在市房屋局的管理中，居住的居民一直被排除在決策對話之外，為了改善這個狀況，諾斯特蘭德住宅(Nostrand Houses)被當作試點項目，批准其居民在提翻修建議，並投票決定平價屋改革走向。

「這看似一小步其實是一大步，這一試點被證明非常成功，我們接下來會在全市平價屋逐步推廣，給所有居民對自己樓宇的控制權。」亞當斯說。