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3歲撞亡華童家屬發聲 籲社區援助

記者邢易霖／紐約報導
陳家已決定在本月20日為陳Quintas舉行安葬超度儀式，希望能夠得到社區的幫助和支持。(記者邢易霖 / 攝影)
陳家已決定在本月20日為陳Quintas舉行安葬超度儀式，希望能夠得到社區的幫助和支持。(記者邢易霖 / 攝影)

法拉盛三歲華童陳Quintas，在上周不幸遭私家車撞亡，其家人深感悲傷。他們懇求各界社區民代和熱心人士伸出援手，共同協助度過艱難時刻。這些善款將用於安葬Quintas，願孩子得以安息。陳家已決定在本月20日，為陳Quintas舉行安葬超度儀式，希望能夠得到社區及民眾的幫助和支持。

陳Quintas的母親吳女士情緒低落，依舊無法從悲傷中走出來。她說，Quintas是個非常懂事乖巧的孩子，學習能力強，因為他們全家的英文都不好，聽到Quintas在家裡說英文，並告訴她在學校所學到的知識時，家人很是欣慰。學校老師也很喜歡Quintas，經常受到表揚，家裡對孩子的期望很大。

吳女士兩年前带孩子到紐約，Quintas就一直留給法拉盛的父母照顧，他們一家在外州打工，做餐館生意。家裡家庭條件一般，省吃儉用攢錢也都是為了孩子。她沒想到事情會發生得如此突然，他們什麼都沒有準備。

吳女士說，孩子的爺爺奶奶到現在都很難過，為這件事痛心，作為家長，她也無法向他們交代。他們在努力走出悲傷的情緒，重新生活，「感謝學校的老師來家裡問候，然後把孩子在學校做的東西带给我們，我們希望可以保留兒子的遺物，他是我們永遠的孩子。」

目前，陳家不想再受外界和媒體打擾，希望在艱難時刻中得到安寧，並且妥善處理孩子的後事。他們期待能獲得政府、社區民代以及熱心人士的支持和協助，呼籲大家伸出援手，幫助陳家。

華童陳Quintas的GoFundMe籌款網站為https://gofund.me/ecf5fdd6，愛心人士可至網站捐款。此外，募捐者也可將善款送至金山電腦，地址為法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd)41-13號，或通過ZELLE捐款至陳Quintas父親陳先生，陳先生的郵箱為[email protected]

法拉盛 GoFundMe

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