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聖誕老人大遊行來了 MTA禁酒

記者劉梓祁／紐約報導
聖誕老人大遊行每年吸引大量遊人參與，但有時也造成廣泛的酗酒和偶發的暴力行為和公共秩序問題。(路透)
聖誕老人大遊行每年吸引大量遊人參與，但有時也造成廣泛的酗酒和偶發的暴力行為和公共秩序問題。(路透)

隨著聖誕假日季到來，一年一度且毀譽參半的「聖誕老人大遊行」(SantaCon)即將舉行，屆時成千上萬遊人將穿上聖誕老人服裝，在曼哈頓市中心巡禮、享受歡樂時光；為此，大都會運輸署(MTA)要求從9日(周六)凌晨4時開始至10日(周日)中午12時，長島鐵路(LIRR)和北線鐵路(Metro-North Railroad)車廂將禁止飲酒，防止遊行參與者因醉酒帶來混亂。

根據MTA公告，與往年相同，在聖誕老人大遊行期間，將實施32小時的禁止飲酒令。在禁令生效時間內，長島鐵路和北線鐵路的沿線站台也將禁止飲酒。由於該活動每年吸引大量聖誕老人的裝扮者參與，並被視為「全天候的飲酒盛事」，當局採取這一臨時措施以防止潛在騷亂發生。

由於此活動將有市內各酒吧共同參與，過去多年被指造成廣泛的酗酒和偶發的暴力行為、公共秩序問題，如街頭嘔吐和小便，甚至被批評為「在文化、藝術、美學、娛樂、烹飪或政治方面對社區沒有任何正面貢獻」。因此，相關禁酒令始於2013年，並每年得到警方的協調。

不過，聖誕老人大遊行每年仍吸引大量遊人參與。主辦機構鼓勵參加者關懷沿街的遊民，因此不少民眾會攜帶食物和飲品，在活動當天扮演聖誕老人，將其分發予露宿街頭的人士。除禁止飲酒外，MTA還將在賓州車站(Penn Station)、麥迪遜大中央車站(Grand Central Madison)和大中央車站(Grand Central Terminal)增加警力，以執行酒精限制。

警方表示，違反禁令人士將收到傳票，並被沒收酒精飲料，以及面臨被驅趕出火車或車站中的風險。當局提醒，儘管禁令沒有明確提到地鐵系統，但MTA的行為準則已經禁止在地鐵和公交車上飲酒。

圖為長島鐵路法拉盛站點。(記者劉梓祁／攝影)
圖為長島鐵路法拉盛站點。(記者劉梓祁／攝影)

長島鐵路 MTA 地鐵

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