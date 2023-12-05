我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有人在家發射信號槍…維州阿靈頓郡房子猛烈爆炸

華州溫哥華市槍案5死 兇手槍殺妻女等人後自殺

紐約市最被忽視歷史景點 布碌崙占二

記者胡聲橋╱紐約報導
布碌崙高地的普利茅斯教堂(Plymouth Church)被列為紐約市十個最被忽視的歷史景點之一。(取材自普利茅斯教堂官網)
布碌崙高地的普利茅斯教堂(Plymouth Church)被列為紐約市十個最被忽視的歷史景點之一。(取材自普利茅斯教堂官網)

一個旅遊網站近日公布了紐約市十個最被忽視的歷史景點，排頭兩位的都在布碌崙(布魯克林)，8大道旁附近的綠木墓園(Green-Wood Cemetary)和布碌崙高地(Brooklyn Heights)的普利茅斯教堂(Plymouth Church)分別排在前兩名。

旅遊網站TripAdvisor下屬的Viator網站根據遊客在Instagram上留下Hashtag的數量進行統計，公布了紐約市最被忽視的十大歷史景點。根據Viator，紐約市今年至今共有6100萬名遊客到紐約市各區觀光，在布碌崙，遊客最常光顧的旅遊景點是布碌崙大橋。Viato網站認為，遊客實際上應到布碌崙其他旅遊景點參觀，尤其是成立於1838年，面積達478英畝的綠木墓園。

19世紀60年代已被列為國家歷史地標(National Historic Landmark)的綠木墓園當時是全國第二最歡迎的旅遊景點，僅排在紐約上州的尼加拉瀑布(Niagara Falls)之後。當年全美的人口只有3140萬人，而綠木墓園吸引到的遊客多達50萬人。

實際上，綠木墓園並非僅為墓地，園內有一個戶外博物館和眾多歷史建築，是了解歷史和接觸大自然的好地方。當年遊客和居民到綠木墓園野餐、步行或騎乘馬車的場景堪比曼哈頓的中央公園和布碌崙的展望公園。綠木墓園還是多名歷史人物的永眠之地，包括綠野仙蹤(The Wizard of Oz)的作者摩根(Frank Morgan)、Horace Greeley出版社的出版家柏恩斯坦(Leonard Bernstein)、紐約著名黑手黨家族之一—甘比諾犯罪家族(Gambino Crime Family)首領之一的阿納斯達西亞(Alberta Anastasia)等。

不過時至今日，綠木墓園平均每年僅吸引45萬名遊客，甚至低於19世紀的遊客人數。

普利茅斯教堂位於布碌崙高地的橙街(Orange Street)57 號，成立於1847年，屬於公理會(Congregational Church)。歷史證據顯示，該教堂地底可能有布碌崙19世紀大中央倉庫(Grand Central Depot)的鐵軌，林肯總統也曾到訪過該教堂，為了紀念，該教堂專門設立了一個牌匾。

布碌崙 紐約市 紐約上州

上一則

紐約客談／獲桑托斯背書 該喜該憂？

下一則

美東茗茶品酒協會換屆 鍾文忠接會長

延伸閱讀

鑽州法空子 跨州販槍兜售 全美起訴逾200人

鑽州法空子 跨州販槍兜售 全美起訴逾200人
紐約布碌崙8大道 驚傳十餘蒙面匪強闖民宅搶劫

紐約布碌崙8大道 驚傳十餘蒙面匪強闖民宅搶劫
紐約、費城等6大城單日積雪 逾650天不到1吋

紐約、費城等6大城單日積雪 逾650天不到1吋
南布碌崙擬新建遊民所 300人抗議影響社區安全

南布碌崙擬新建遊民所 300人抗議影響社區安全

熱門新聞

紐約皇后區於3(今)日早上發生一家庭悲劇，警方稱一名男子在一處住宅內持刀傷人，導致四人死亡，其中包括兩名兒童，並在隨後襲擊了兩名警察，該嫌犯最終被其中一名警官擊斃。(Citizen截圖)

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

2023-12-03 11:08
皇后區地區檢察辦公室日前透露法拉盛三歲男童被撞案件的細節，肇事司機戈梅茲(Kevin Gomez)沒有駕照，有超速行駛的前科，還有一連串的車禍記錄。圖為陳Quintas。(金兌錫辦公室提供)

紐約3歲華童被撞亡 20歲司機竟無駕照 還有大量黑歷史

2023-12-03 14:32
全美最貴百大地址，紐約市占八席。除曼哈頓外，皇后區和布碌崙也有社區上榜。(記者許君達／攝影)

全美房價最貴百大郵區 紐約華埠上榜 長島2地躋身前十

2023-11-28 15:52
隨著網購蓬勃發展，在黑色星期五之外，愈來愈多消費者把眼光放在「網購星期一」。(記者邢易霖／攝影)

網購星期一來了 折扣力度大

2023-11-27 10:07
布碌崙8大道發生蒙面匪徒闖入民宅案件。(取自Citizen)

紐約布碌崙8大道 驚傳十餘蒙面匪強闖民宅搶劫

2023-12-04 15:23
紐約州數萬駕車人或因缺乏視力檢測，面臨駕照暫停。(記者劉梓祁／攝影)

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

2023-11-30 06:33

超人氣

更多 >
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子
周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議