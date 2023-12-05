紐約市最被忽視歷史景點 布碌崙占二

布碌崙高地的普利茅斯教堂(Plymouth Church)被列為紐約市十個最被忽視的歷史景點之一。(取材自普利茅斯教堂官網)

一個旅遊網站近日公布了紐約市 十個最被忽視的歷史景點，排頭兩位的都在布碌崙 (布魯克林)，8大道旁附近的綠木墓園(Green-Wood Cemetary)和布碌崙高地(Brooklyn Heights)的普利茅斯教堂(Plymouth Church)分別排在前兩名。

旅遊網站TripAdvisor下屬的Viator網站根據遊客在Instagram上留下Hashtag的數量進行統計，公布了紐約市最被忽視的十大歷史景點。根據Viator，紐約市今年至今共有6100萬名遊客到紐約市各區觀光，在布碌崙，遊客最常光顧的旅遊景點是布碌崙大橋。Viato網站認為，遊客實際上應到布碌崙其他旅遊景點參觀，尤其是成立於1838年，面積達478英畝的綠木墓園。

19世紀60年代已被列為國家歷史地標(National Historic Landmark)的綠木墓園當時是全國第二最歡迎的旅遊景點，僅排在紐約上州 的尼加拉瀑布(Niagara Falls)之後。當年全美的人口只有3140萬人，而綠木墓園吸引到的遊客多達50萬人。

實際上，綠木墓園並非僅為墓地，園內有一個戶外博物館和眾多歷史建築，是了解歷史和接觸大自然的好地方。當年遊客和居民到綠木墓園野餐、步行或騎乘馬車的場景堪比曼哈頓的中央公園和布碌崙的展望公園。綠木墓園還是多名歷史人物的永眠之地，包括綠野仙蹤(The Wizard of Oz)的作者摩根(Frank Morgan)、Horace Greeley出版社的出版家柏恩斯坦(Leonard Bernstein)、紐約著名黑手黨家族之一—甘比諾犯罪家族(Gambino Crime Family)首領之一的阿納斯達西亞(Alberta Anastasia)等。

不過時至今日，綠木墓園平均每年僅吸引45萬名遊客，甚至低於19世紀的遊客人數。

普利茅斯教堂位於布碌崙高地的橙街(Orange Street)57 號，成立於1847年，屬於公理會(Congregational Church)。歷史證據顯示，該教堂地底可能有布碌崙19世紀大中央倉庫(Grand Central Depot)的鐵軌，林肯總統也曾到訪過該教堂，為了紀念，該教堂專門設立了一個牌匾。