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洛克菲勒中心聖誕樹29日點亮 300萬顆水晶閃耀

記者胡聲橋／紐約報導
洛克菲勒中心聖誕樹日前運抵紐約市，將於29日(周三)晚點亮。(美聯社)
洛克菲勒中心聖誕樹日前運抵紐約市，將於29日(周三)晚點亮。(美聯社)

洛克菲勒中心的聖誕樹是紐約市最受歡迎的節日景點之一，這棵將於29日(周三)晚點亮，宣告聖誕季的來臨。

今年的洛克菲勒中心聖誕樹是一棵高80呎，寬43呎的挪威雲杉(Norway spruce)，來自紐約上州賓漢頓(Binghamton)地區的維斯托爾(Vestal)，樹齡大約為80到85年，由麥金利家族(McGinley Family)捐贈。

裝飾這棵聖誕樹的是長達約5哩的各種燈飾，樹頂上有一顆由利伯斯金(Daniel Libeskind)於2018年設計的節日之星。這顆立體的施華洛世奇星(Swarovski star)重達 900磅，鑲有300萬顆水晶。

正式點亮儀式將在29日(周三)晚10時左右舉行。聖誕樹的點亮時間為每天凌晨5時至午夜，從11月29日一直到1月13日。聖誕節當天，聖誕樹將持續點亮24小時。新年夜，聖誕樹將從早上5時亮至晚上9時。

90年來，洛克菲勒中心的聖誕樹一直是紐約節日體驗的一部分。1931年12月，洛克菲勒中心的工人們集資購買了一棵聖誕樹。兩年後的1933年12月舉行了首次聖誕樹點燈儀式，從此，洛克菲勒中心前的聖誕樹成為了紐約市的一項年度傳統。點燈儀式現場還將舉行「洛克菲勒中心的聖誕節」音樂會，邀請眾多藝人前來表演，今年將由歌星凱莉克萊森(Kelly Clarkson)主持，和民眾一同迎接聖誕樹點亮時刻的到來。

洛克菲勒中心聖誕樹下還有一個溜冰場，也是一個非常受人歡迎的娛樂地點。為了更多觀賞聖誕樹和溜冰場，遊客和行人可以從地鐵、電梯和周圍街道的樓梯到達洛克菲勒中心新翻修的下層室內大廳，飽覽勝景。

此外，布碌崙(布魯克林)幾個主要節日景點也在為聖誕樹亮燈儀式做準備。公園坡(Park Slope)華盛頓公園(Washington Park)老石屋(Old Stone House)的聖誕樹亮燈儀式將於25日(周六)下午4時30分開始，是經典的聖誕體驗。大西洋大道(Atlantic Avenue)聖誕樹亮燈儀式將於同日下午6時舉行。

聖誕節 紐約市 紐約上州

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