網購星期一來了 折扣力度大

隨著網購蓬勃發展，在黑色星期五之外，愈來愈多消費者把眼光放在「網購星期一」。(記者邢易霖／攝影)

隨著網購蓬勃發展，在黑色星期五 之外，愈來愈多消費者把眼光放在「網購星期一」(Cyber Monday)。有預測指出，今年網絡星期一可望在全美創造120億元的銷售額，比去年增加6.1%。在這一天，幾乎所有的網店都提供折扣，眾多商品的優惠力度趕超黑五 。

黑色星期五優惠主要針對實體店，而網購星期一則更專注於電商。在很多情況下，許多商家會將未售出的黑五優惠商品持續推出，讓顧客有機會在線上購物中繼續受惠。亞馬遜 、美國居家修繕業者家得寶(Home Depot)連鎖家居裝修用品店勞氏(Lowe's)、百思買(Best Buy)以及Target等商家陸續放出電子商品、家用電子和玩具等優惠商品。

亞馬遜推出的網購星期一促銷幾乎覆蓋所有商品，包括筆記本電腦、電視、玩具等，折扣高達半價；Target的網購星期一促銷活動為期兩天，自本月26日開始，數十萬種商品高達五折折扣，包括服裝和配飾、玩具、電視和筆記本電腦；家得寶的網絡星期一優惠範圍包括廚房、客廳、浴室和戶外用品，同時提供電動工具大幅度折扣。

在亞馬遜官網下單的蔡先生表示，網絡購物相比於實體店購物更為划算。他最近購入了一台加濕器，不僅有商家優惠券可以疊加使用，還享有免費退換貨等福利。他提到，這款加濕器比較大，在實體店購買的話比較重，剛好遇到打折活動，現在入手非常划算，而且避免了出門排隊的時間。