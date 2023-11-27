東百老匯種新樹 綠化華埠環境助發展
紐約市第一選區市議員馬泰(Christopher Marte)日前宣布，在曼哈頓華埠東百老匯(East Broadway)種植數棵新樹，以改善當地社區空氣與綠化建設，振興華埠的疫後發展。
新種植的樹苗位於東百老匯50號至華埠且林士果公共圖書館(Chatham Square Library)門前，以期為東百老匯在明年春天增添一抹綠色。
馬泰辦公室聲明指出，這是東百老匯多年來首次種樹，具有跨時代的重要價值。作為華埠交通最繁忙的道路之一，東百老匯是當地社區重要的「經濟走廊」，受疫情打擊後亟需振興。「自今年初在東百老匯重新鋪路，怡東商場易主之後，該街道再次迎來重大轉變，即種植新樹木以加強綠化、清潔街道、美化環境，為華埠社區帶來全新面貌。」
馬泰表示，自己為植樹項目從市府爭取經費，是深感街道種樹對社區健康非常重要，樹木不僅可以改善空氣健康質量，還能防止兒童患上哮喘，給社區的下一代一個健康美好的生活環境。「人們常說在東百老匯種樹是不可能的，而我們在今天做到了，真是史上第一次。我和辦公室會繼續保持活力和衝勁，為社區帶來更多改變。」
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