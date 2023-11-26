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繁榮華埠總會 12╱17聖誕贈禮物遊行

記者邢易霖╱紐約報導
第一屆聖誕節贈玩具遊行活動將於12月17日(周日)在法拉盛舉行。(記者邢易霖╱攝影)
第一屆聖誕節贈玩具遊行活動將於12月17日(周日)在法拉盛舉行。(記者邢易霖╱攝影)

美國繁榮華埠總會將聯合州參議員劉醇逸，將於12月17日(周日)下午1時在緬街(Main St)交富蘭克林大道(Franklin Ave)舉舉辦第一屆聖誕節贈玩具遊行活動。遊行結束後，將於下午2時30分至4時30分為在法拉盛天廣購物中心(Tangram Mall)為兒童贈送玩具禮物。屆時，文藝團隊和社區團體將參與遊行，觀眾有機會獲得免費家用品抽獎券。為期一天的活動將以歡樂的氛圍迎接聖誕節，歡迎社區民眾和遊客參與。

本次活動協辦單位包括美國福建同鄉會、紐約長友協會、Leeboy Group、康華之家、天廣購物中心、市警109分局、法拉盛商業改進區(Flushing BID)、藍天聚創和康寶萊等社區機構組織。遊行當天將邀請到美國福建同鄉會負責人陳恆和紐約長友協會顧問高嘉懿(Katie Ko)等僑領作為榮譽領隊出席。

陳恆表示，這是法拉盛首次舉辦贈送玩具遊行活動，希望各界商會可以共同支持這個有意義的活動，讓此活動成為社區的一個亮點。他說，「這不僅是一次慶祝聖誕的機會，更是凝聚社區共識和奉獻愛心的時刻。」

主辦方說，12月17日(周日)上午11時，社區兒童可在緬街開幕舞台旁免費註冊參與遊行，獲贈聖誕帽等及優先獲得玩具。歡迎社區團體，文藝團，文化中心，兒童舞蹈中心等報名參加遊行。更歡迎熱心人士和商家參與，支持贊助大會經費及捐贈玩具。捐贈的玩具可送至劉醇逸辦公室、法拉盛商業改進區圖書館前的攤位，以及天廣購物中心。報名請致電(917) 660-2402諮詢。

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