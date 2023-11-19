亞當斯成立法律辯護基金

紐約市長亞當斯成立法律辯護基金，應對聯邦調查局(FBI)檢查。(市長辦公室提供)

根據最新消息，紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)為應對聯邦調查局(FBI)檢查，已成立法律辯護基金，接受公眾捐款來支付配合調查所產生的法律費用。

目前尚不清楚亞當斯是何時成立該基金的，但根據紐約市利益衝突委員會(Conflicts of Interest Board)網站顯示，紐約市法律顧問在近日致信，承認市長已成立了法律辯護基金，同時承諾絕對不會參與亞當斯競選團隊的法律事務。

根據亞當斯與紐約市利益衝突委員會簽署的協議，他可以在正常競選周期以外的時間，藉由此基金來籌集資金，支付他和團隊為應對聯邦調查局、紐約南區聯邦法院(Southern District of New York)調查所支出的法律費用。

協議規定，亞當斯必須如實向市利益衝突委員會報告捐款情況，每個人最多可以向亞當斯基金支付5000元的捐款，他需要每季度上報捐款100元及以上的捐款者姓名、住址等信息；第一份報告將在2024年1月15日提交。

協議還規定，市府工作人員、市府商業數據庫的人員、與市府有業務往來的人員，都不能參與捐助資金。所有捐款人都需要在捐款前簽署協議，承諾不會因捐款而影響未來與市府的關係。

亞當斯法律辯護基金的委託人是阿什肯納西(Peter Aschkenasy)，他曾在亞當斯擔任布碌崙 (布魯克林)區長時，在其手下做非營利組織主席，並在亞當斯競選市長時，參與提升其個人品牌宣傳工作。阿什肯納西長期從事餐飲行業，他對媒體表示，自己不會參與籌款，只是擔任財務主管。

紐約市議會在2019年曾推出規定，允許民代在法律帳單不斷增加的情況下，設立法律辯護基金，以阻止私下賄賂行為。前市長白思豪(Bill de Blasio)曾在應對聯邦調查其籌款活動時，支付約30萬元的法律費用，他當時也曾公開表示想設立法律辯護基金，但沒有真正付諸行動。