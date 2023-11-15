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沉浸式燈光藝術嘉年華 閃亮長島

記者鄭怡嫣／紐約報導
大型沉浸式燈光藝術嘉年華「璀璨星城」在長島艾森豪威爾公園拉開帷幕。(川渝同鄉會提供)
大型沉浸式燈光藝術嘉年華「璀璨星城」在長島艾森豪威爾公園拉開帷幕。(川渝同鄉會提供)

大型沉浸式燈光藝術嘉年華「璀璨星城」(LuminoCity Festival)日前在長島艾森豪威爾公園(Eisenhower Park)舉辦預覽之夜，今年的燈展不同於往年內容，以「神奇的旅程」為總主題，旨在將一次美輪美奐的浪漫之旅帶給來訪群眾，並向美國社會展示中國川渝地區的特色文化。

開幕式上，長島納蘇郡(Nassau County)郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)致歡迎詞，「璀璨星城」創辦人陳逍伊介紹了今年的策展情況和特色，並表示今年的沈浸式燈光藝術展分為奇幻、海洋、森林(藝術家合作燈光雕塑)、節日等主題區，將為民眾帶來一場浪漫夢幻之旅。

中國駐紐約總領事館副主任殷民俊表示，希望通過燈光藝術節，向美國社會展示中國川渝地區的特色文化，增加美國當地居民對中華文化的了解，增進兩國人民之間的友誼和民間交流，以促進經濟的發展。川渝同鄉會會長曾澄表示，希望通過此次燈光藝術節，傳遞川渝特色文化的同時，也讓在美川渝鄉親們體驗到來自家鄉的親切慰藉。

川渝同鄉會副會長陳逍伊和川渝同鄉會鄉親隨後分頭帶領嘉賓及媒體參觀遊覽了園區，並表示本次為舉辦燈光藝術節的第五年，超110畝的場地上設立了四個主題區，再現了來自四川自貢的非物質文化遺產。

公園負責人貝利亞(Darcy Belyea)、長島博物館館長弗洛雷斯卡(Erika Floreska)、市議員黃敏儀、長島候任鎮議員劉巧怡、民事法官李昌永等逾3000多人陸續到場出席道賀。

璀璨星城成立於2018年，至今已於全美各地成功舉辦多場燈光藝術節活動，累計超過50萬人次觀賞遊玩，超過250億次媒體關注量。它以弘揚中國四川非物質文化遺產為基礎，結合赴美留學生創業的新視角，並宣揚中華藝術與文化的新面貌。

「璀璨星城」燈光展的地址為Hempstead Tpke 1899號的艾森豪威爾公園，提供免費停車，入口大門在二號停車場即南門，建議導航搜索Eisenhower Parking Lot 2，營業時間為即日起至明年1月4日，節假日除外的每周四至周一的下午4時30分至晚9時30分。更多消息，可參見官網www.luminocityfestival.com。

大型沉浸式燈光藝術嘉年華「璀璨星城」在長島艾森豪威爾公園拉開帷幕。(川渝同鄉會提...
大型沉浸式燈光藝術嘉年華「璀璨星城」在長島艾森豪威爾公園拉開帷幕。(川渝同鄉會提供)

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