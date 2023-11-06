抵制仇恨犯罪 華社辦自衛培訓班

教練與孩童並進行實戰演練，當遇到不平待對待、暴力和霸凌事件時學會保護自己。(記者邢易霖 / 攝影)

在亞裔社區的仇恨犯罪 報告數量顯著增加、並對社區造成了嚴重影響的大背景下，紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)和同濟希望基金會(Kiwanis Hope Foundation)5日聯合在法拉盛 舉辦「抵制仇恨，捍衛希望」免費自衛培訓班，專業綜合搏鬥術教練在現場為社區民眾普及防衛知識，並進行實戰演練，教導民眾當遇到不平待對待、暴力和霸凌 事件時學會保護自己，此活動不限年齡，後續還有多場，歡迎廣大民眾交流參與。

同濟希望基金會會長覃祖祥表示，舉辦這個課程的宗旨是促進社區力量，自我赋能，抵制仇恨和恐懼心理。同時為孩童們打造安全的生長環境，因為平時出現很多仇恨犯罪，不僅是華人遭受過攻擊，還有很多其他的族裔，他希望通過活動教導孩童、女性、老年人學會自我防護並掌握學習一些防衛技巧，使得他們在遇到危險時可以保護自己，抵制仇恨暴力行為，也不讓自己受傷。

公共安全巡邏隊副會長李啟基認為，校園霸凌一直是一個嚴重的社會問題，為孩童提供體能訓練的課程，普及防禦知識，不僅有助於他們的身體發育，也能增強孩童的自信心。在接受基礎訓練後，孩童們學會如何應對校園欺凌或其他緊急情況，「這些課程對他們的成長發展有著積極的幫助。」他強調，自衛課程也向女性學員提供，教授自衛防身技巧，在危急時刻增強學員的自我保護意識和能力，讓她們能夠運用所學的防身術來應對危險情況，提高自身的保護能力。